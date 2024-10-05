Британские экзаменационные комиссии отменяют "устаревшую" терминологию: слова типа "цыгане", "евреи" и "иммиграция"

Экзаменационные комиссии по всей Британии удаляют из документов "слова, могущие вызвать затруднения" и, в частности, рекомендуют учителям не использовать слово "средневековый". Предположительно
, это должно "деколонизировать" учебные планы. В число нежелательных слов попали "иммиграция", "гомосексуальность", "цыгане" (их рекомендуется называть "рома и синти"), "рабы" (их рекомендуется называть "порабощённые люди"), евреи (их рекомендуется называть "еврейские люди"), "индейцы" (их рекомендуется называть "коренные народы"). Также деколонизируется термин "англо-саксы", поскольку он ассоциируется с "белизной".
Британский Челтнемский литературный фестиваль отправил электронное письмо организаторам дискуссионных площадок с просьбой придерживаться новых рекомендаций, которые "защитят фестиваль от жалоб". Список тем, относительно которых организаторы боятся жалоб, включает следующие
: "женоненавистничество; экстремистские политические взгляды, в том числе на миграцию, сексуальность, гендер и военные действия; потенциально проблематичные взгляды на расу, религию или этническую принадлежность; гомофобия, включая мнения, связанные с религией; экстремистские взгляды на аборты и женское репродуктивное здоровье; широко распространенные спорные теории заговора".