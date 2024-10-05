Британские экзаменационные комиссии отменяют "устаревшую" терминологию: слова типа "цыгане", "евреи" и "иммиграция"

"женоненавистничество; экстремистские политические взгляды, в том числе на миграцию, сексуальность, гендер и военные действия; потенциально проблематичные взгляды на расу, религию или этническую принадлежность; гомофобия, включая мнения, связанные с религией; экстремистские взгляды на аборты и женское репродуктивное здоровье; широко распространенные спорные теории заговора".

Британский Челтнемский литературный фестиваль отправил электронное письмо организаторам дискуссионных площадок с просьбой придерживаться новых рекомендаций, которые "защитят фестиваль от жалоб". Список тем, относительно которых организаторы боятся жалоб, включает следующие