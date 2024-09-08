 

Всемирная организация интеллектуальной собственности изгоняет "гендерные" понятия; британская полиция недовольна формой-унисекс

Базирующаяся в Женеве Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая работает под эгидой ООН и призвана защищать торговые марки и патенты по всему миру, наложила вето на "гендерные" понятия, включая слова "праотцы" и "братство". В чёрный список попал даже "лучший друг человека". Также не приветствуется слово "англичанин" (Englishman, потому что в нём есть компонент "man"), слова типа "обычные ребята" рекомендуется заменять на гендерно-нейтральные. Ранее Британский Красный Крест начал изгонять такие слова, как "леди и джентльмены" и "девичья фамилия" - всё по тем же основаниям гендерной политкорректности.
 
Гендерная нейтральность добралась до британской полиции. Традиционно полицейская форма отшивалась "для мужчин" и не особенно подходила женщинам, предположительно, лишая их душевного равновесия. Новая форма, запрос на которую появился в 2021 году, задумана как унисекс. Однако она, как жалуются британские полицейские-мужчины, пережимает им гениталии, и даже полицеские-женщины "недовольны нехваткой пространства между талией и промежностью". 

 
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