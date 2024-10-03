 

В Хабаровске, предположительно, мигранты дотла спалили краевой музыкальный академический театр

 

В Хабаровске сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии на месте пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре задержали мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ») УК РФ. По версии следствия, пожар произошел в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подтвердил, что на стройке работали нелегалы, причём даже такие, кто уже был назначен к выдворению из РФ. 

"Мне доложили, что работники, которые осуществляли ремонт в здании, оказались мигрантами, выходцами из одной из республик Средней Азии. Пятеро на территории России находились незаконно. Причем в отношении двух из них ранее были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны. Как произошло, что они не платили налоги, остальные трое тоже не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории нашего края?"

Театр сгорел полностью, его восстановление обойдётся в 10 миллиардов рублей, таких денег у края нет. 

 
В Казани студент-иностранец изнасиловал шестнадцатилетнюю девушку. В Нижнекамске (Татарстан) задержали 33 нарушителя миграционного законодательства, из них 11 приняли участие в массовой драке с жителями города.
В Уфе травят и заставляют извиняться школьницу, которая создала игровой чат с названием на религиозную тему и отказалась его переименовывать.
 
Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал о "спящей норме", которая открывает мигрантам дорогу во власть. Речь идет о норме, позволяющей иностранцам быть избранными в органы местного самоуправления. «Это норма, продавленная нам европейскими различными конвенциями», — сказал Матвеев.
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