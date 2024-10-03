В Хабаровске, предположительно, мигранты дотла спалили краевой музыкальный академический театр

В Хабаровске сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии на месте пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре задержали мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ») УК РФ. По версии следствия, пожар произошел в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подтвердил, что на стройке работали нелегалы, причём даже такие, кто уже был назначен к выдворению из РФ.

"Мне доложили, что работники, которые осуществляли ремонт в здании, оказались мигрантами, выходцами из одной из республик Средней Азии. Пятеро на территории России находились незаконно. Причем в отношении двух из них ранее были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны. Как произошло, что они не платили налоги, остальные трое тоже не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории нашего края?"

Театр сгорел полностью, его восстановление обойдётся в 10 миллиардов рублей, таких денег у края нет.