В Белгородской области цыгане выдавали себя за спецназ "Ахмат", в Калининграде директор школы посоветовала учить узбекский

В Белгородской области семеро цыган выдавали себя
за бойцов спецназа "Ахмат" и -- под видом нужды в материальной помощи -- продавали местным жителям генераторы и строительный инвентарь. Их удалось выследить волонтёрам, которые после этого вызвали настоящий "Ахмат".
В Калининграде в одном из классов оказались сразу шестеро детей-узбеков (рекомендуется не более трёх). Когда на родительском собрании было высказано недовольство этим фактом, директор школы посоветовала учить узбекский
, заявив, что детям мигрантов гораздо сложнее, и надо войти в их положение.
В Москве мигрант вызвал скорую помощь и напал
на медиков. Чтобы его обуздать, пришлось вызвать Росгвардию.