 

В Белгородской области цыгане выдавали себя за спецназ "Ахмат", в Калининграде директор школы посоветовала учить узбекский

В Белгородской области семеро цыган выдавали себя за бойцов спецназа "Ахмат" и -- под видом нужды в материальной помощи -- продавали местным жителям генераторы и строительный инвентарь. Их удалось выследить волонтёрам, которые после этого вызвали настоящий "Ахмат". 
В Калининграде в одном из классов оказались сразу шестеро детей-узбеков (рекомендуется не более трёх). Когда на родительском собрании было высказано недовольство этим фактом, директор школы посоветовала учить узбекский, заявив, что детям мигрантов гораздо сложнее, и  надо войти в их положение. 
В Москве мигрант вызвал скорую помощь и напал на медиков. Чтобы его обуздать, пришлось вызвать Росгвардию.
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