В узбекском городе призвали отказаться от русского языка

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В городе Чирчик в Узбекистане власти призвали население отказаться от русского языка. Город расположен вблизи границы с Казахстаном, и, помимо узбеков, здесь проживает много казахов, а также русские и таджики. 
По инициативе чиновников городского духовного управления, в общественных местах (магазины, транспорт, школы) были расклеены таблички с призывом говорить по-узбекски и отказываться от использования русской речи, чтобы продемонстрировать «уважение и любовь к нации и государству».

Ранее в Узбекистане было отказано в возбуждении уголовного дела по факту избиения русского мальчика, на которого местные дети набросились толпой с криками «урус, урус!». 

 


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