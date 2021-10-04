В узбекском городе призвали отказаться от русского языка
- 04.10.2021, 15:58,
- Новости
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В городе Чирчик в Узбекистане власти призвали
население отказаться от русского языка. Город расположен вблизи границы с Казахстаном, и, помимо узбеков, здесь проживает много казахов, а также русские и таджики.
По инициативе чиновников городского духовного управления, в общественных местах (магазины, транспорт, школы) были расклеены таблички с призывом говорить по-узбекски и отказываться от использования русской речи, чтобы продемонстрировать «уважение и любовь к нации и государству».
Ранее в Узбекистане было отказано в возбуждении уголовного дела по факту избиения русского мальчика, на которого местные дети набросились толпой с криками «урус, урус!».