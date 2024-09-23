Телеграм будет раскрывать телефоны и IP-адреса "нарушителей правил мессенджера"

Руководство мессенджера Телеграм по новым правилам может раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования им, при получении юридических запросов от властей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы".

Кроме того, Условия предоставления услуг и Политика конфиденциальности теперь будут единообразны для всех пользователей вне зависимости от географического положения, чтобы "еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram".

В конце августа Дурову предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента.

Позже его освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, запретив покидать французскую территорию