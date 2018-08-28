Telegram одобрил передачу информации спецслужбам

Сетевой мессенджер Telegram одобрил передачу информации о своих пользователях органам правопорядка, но исключительно по решению суда. С этим решением можно ознакомиться в обновленной редакции политики конфиденциальности сервиса, которая опубликована на официальном сайте Telegram.





«Если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале в отчёте, публикуемом каждые полгода», — сообщается в документе.

Позднее, стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что российских властей изменение политики конфиденциальности не касается. «Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских спецслужб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», — заявил владелец мессенджера.





Напомним читателям, что весной 2018 года программа была заблокирована на территории России из-за отказа в предоставлении спецслужбам доступа к переписке пользователей. Однако, несмотря на комплекс мер по блокировке, проводимый госструктурами, мессенджер продолжает работать в РФ.

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