 

Песков рассказал, что Запад "воюет с нами коллективно", но не придал большого значения словам Столтенберга об ударах по России

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что для России "нет альтернативы" победе в СВО. Песков отметил, что у России сейчас появился коллективный враг — страны Запада, «идет война, они с нами воюют, они воюют с нами коллективно». В то же время Песков думает, что на Западе еще остаются «трезвые головы», которые  "продолжают понимать" и "внимательно анализируют" слова президента Путина о "красных линиях". 

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у РФ возможности ответить на разрешение украинцам наносить удары вглубь России, по мнению Пескова, связаны с его скорым уходом с должности. 

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