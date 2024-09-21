 

Нашедшего выброшенную на свалку гуманитарную помощь дальнобойщика осудили на 3 года

 

Нашедшего гуманитарную помощь для военных на свалке дальнобойщика Александра Закутнего осудили по статье о незаконном хранении боеприпасов на 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. В обвинительном акте указано, что «Закутний, имея преступный замысел, направленный на незаконное хранение боеприпасов, и реализуя его в период с 30 июня 2015 года по 22 мая 2024 года, не имея специального разрешения на хранение огнестрельного охотничьего нарезного оружия и боеприпасов к нему, хранил их на территории своего домовладения». 


В начале 2024 года Закутний обнаружил гуманитарную помощь для российских военнослужащих на свалке в Амвросиевке. Он снял на камеру самодельные носилки, куртки, медикаменты, а также письма для военных, закатанные в землю бульдозером. Часть из найденного, которое дальнобойщику удалось спасти, было передано в госпитали. Прочее так и осталось гнить на свалке.

После этого "поступила достоверная информация", что Закутний может хранить наркотики и боеприпасы, привезённые из ДНР и ЛНР. В доме у него прошли обыски, у него изъяли законно купленное ружье, на которое у Закутнего была лицензия, и патроны от ранее проданного карабина, которые он сам вынес силовикам; они были официально куплены, но на них у него закончилась лицензия. Эти патроны и стали поводом для трёхлетнего срока. 


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