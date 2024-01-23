 

В российском регионе гуманитарную помощь и письма детей бойцам СВО раскатали бульдозером

 

В Амвросиевке Донецкой народной республики, недалеко от границы с Ростовской областью, нашли раскатанную бульдозером на свалке гуманитарную помощь участникам специальной военной операции: носилки, подсумки, средства личной гигиены. Свалку обнаружил с помощью местных жителей волонтёр Александр Закутний. Там же был ящик с письмами детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний. Он считает, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле, и груз специально вывалили именно на свалке и уничтожили. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Во Львове русскоязычным беженцам не дали гуманитарную помощь от ООН
» Российская Федерация окажет самопровозглашенной Донецкой народной республике гуманитарную помощь
» Россия окажет гуманитарную помощь районам Украины и Молдавии, пострадавшим от наводнения
» Аббас в восторге от путинского послания ФС РФ
» Кучма предоставит России гуманитарную помощь
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русский поворот

Русский поворот

Несколько заметок по сюжету ИФ РАН

Несколько заметок по сюжету ИФ РАН

Очень странное решение Верховного суда

Очень странное решение Верховного суда

Все ушли из ада

Все ушли из ада

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Иванове мигранты толпой забили местного жителя и ушли от заслуженного наказания

  • 10:39
  • 143

В российском регионе гуманитарную помощь и письма детей бойцам СВО раскатали бульдозером

  • 10:14
  • 3 349

Гражданину Таджикистана, который истязал и сбросил с пятого этажа свою дочь, дали семь лет

  • 17:58
  • 327

В Британии более 300 школ не будут называть детей мальчиками и девочками; в пансионах юноши смогут ночевать в женских спальнях

  • 15:58
  • 313

Число многодетных семей в РФ за 10 лет выросло вдвое

  • 15:17
  • 297

Зеленский назвал "населёнными украинцами" ряд областей и краёв России и издал по этому поводу указ

  • 14:13
  • 363
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru