В российском регионе гуманитарную помощь и письма детей бойцам СВО раскатали бульдозером

В Амвросиевке Донецкой народной республики, недалеко от границы с Ростовской областью, нашли раскатанную бульдозером на свалке гуманитарную помощь участникам специальной военной операции: носилки, подсумки, средства личной гигиены. Свалку обнаружил с помощью местных жителей волонтёр Александр Закутний. Там же был ящик с письмами детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний. Он считает, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле, и груз специально вывалили именно на свалке и уничтожили.