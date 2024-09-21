Каждая третья школа в Британии рассказывает мальчикам про "токсичную маскулинность"

Согласно результатам исследования
Фонда семейного образования, в Британии почти треть школ используют уроки "взаимоотношений и полового воспитания" для того, чтобы рассказывать о "токсичной маскулинности". Начиная с того, что мужественность сама по себе "не обязательно плоха", учителя переходят к тому, что в ней есть "проблемные" черты. На уроках демонстрируется "пирамида сексуального насилия", в которой подразумевается, что из "демонстрации традиционных гендерных ролей" вырастают различные проявления насилия, такие как ощупывание и даже изнасилование. Министерство образования и науки заметило, что таким образом проводится идея о том, что "мальчики и мужчины обладают чертами характера, которые по своей сути негативны для общества".