 

Каждая третья школа в Британии рассказывает мальчикам про "токсичную маскулинность"

Согласно результатам исследования Фонда семейного образования, в Британии почти треть школ используют уроки "взаимоотношений и полового воспитания" для того, чтобы рассказывать о "токсичной маскулинности". Начиная с того, что мужественность сама по себе "не обязательно плоха", учителя переходят к тому, что в ней есть "проблемные" черты. На уроках демонстрируется "пирамида сексуального насилия", в которой подразумевается, что из "демонстрации традиционных гендерных ролей" вырастают различные проявления насилия, такие как ощупывание и даже изнасилование. Министерство образования и науки заметило, что таким образом проводится идея о том, что "мальчики и мужчины обладают чертами характера, которые по своей сути негативны для общества".
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APN.ru