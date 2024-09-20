Просроченные задолженности россиян по кредитам стали рекордными
- 20.09.2024, 12:15,
- Новости
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Суммарное количество просроченных задолженностей россиян по кредитам растет последние три года, по итогам 2023-го их объем составил рекордные 3,3 триллиона рублей
, сказала замглавы коллекторского агентства АБК Евгения Уткина.
Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что по итогам 2023 года суммарный объем просроченной задолженности россиян перед банками достиг рекордной отметки и увеличился за 12 месяцев на 200 миллиардов рублей. Речь идет о кредитных просрочках, которые подлежат взысканию в принудительном порядке.
В России деньги на банковском счету могут быть заморожены или за долги, или если человека подозревают в незаконной деятельности.
Арест может быть наложен на счета клиентов по требованию судебных приставов. Исключением здесь являются алименты, материнский капитал, пособия и т.п.