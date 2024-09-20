 

В Москве подросток поймал мигранта-педофила, в Петербурге тунисец забросал бутылками "скорую помощь"

 

В Москве пятнадцатилетний подросток поймал педофила-мигранта «на живца». Юноша рассказал, что ему в мессенджер незнакомец начал присылать непристойные фотографии, зная, что посылает их подростку. Тогда парень предложил извращенцу встретиться в Измайловском парке, но пришел туда не один, его приятель спрятался неподалеку. Когда педофил заявил, что хочет заняться сексом с подростком, друзья вместе одолели его и вызвали полицию. Подозреваемым оказался 21-летний уроженец Киргизии. Возбуждено уголовное дело.

 

 

В станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу после конфликта учеников. Предположительно, зачинщиком конфликта стал ребенок цыган. Получив отпор, он обратился к старшим членам табора, которые ворвались в школу и повредили личный автомобиль отцу ребёнка, с которым произошёл конфликт. После встречи со сторонниками «Русской общины» цыгане возместили ущерб за поврежденную ими машину.

 

В Петербурге пьяный гражданин Туниса забросал бутылками из мусорной урны машину скорой помощи у станции метро «Академическая», потому что хотел, чтобы медики сделали ему укол от гриппа. После отказа он стал швырять мусор в лобовое стекло автомобиля врачей и разбил его, после чего скрылся. Однако его удалось найти, и выяснилось, что за несколько лет пребывания в России иностранец накопил судимости за кражу и разбой, а также неоднократно нарушал миграционное законодательство и попадался с наркотиками.

 

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении директора «Регионального технического колледжа» и двух его подчинённых, которые помогали иностранным гражданам незаконно получать дипломы об образовании и оставаться в России. По версии следствия, в период с сентября 2021 года по ноябрь 2023-го они организовали зачисление и фиктивное обучение в колледже минимум 70 мигрантов. В последующем эти «студенты», не сдававшие экзамены, получали дипломы государственного образца, необходимые им для получения разрешения на временное проживание в России.


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