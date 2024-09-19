 

В Челябинске мигрант ворвался в школу и всячески угрожал учительнице. Её вынесли на носилках

В Челябинске в школе №71 мигрант (согласно появившейся информации - цыган) ворвался на урок, кричал, всячески грязно оскорблял учительницу и угрожал ей за то, что она попросила его сына убрать сотовый телефон и говорить по-русски. В том числе он кричал, что учительница больше не будет работать в школе, "пойдёт пинком на улицу отсюда". По данным телеграм-канала "Многонационал", женщину после этой агрессии вынесли на носилках и увезли в больницу, а крики детей заставили охранника нажать красную кнопку, после чего приехала Росгвардия. Администрация школы утверждает, будто конфликт улажен, хотя в произошедшем имеются признаки уголовного дела. У учительницы диагностировали инсульт.
 
Под Ростовом-на-Дону мигрант попытался изнасиловать четырнадцатилетнюю школьницу на остановке, его спугнули прохожие.
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