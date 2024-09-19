Преподаватель РУДН организовал незаконную миграцию африканцев, кабмин намерен к концу года продвинуться к созданию реестра нелегалов

В Красноярском крае мигрант избил многодетную мать, которая сделала ему замечание, когда он приставал к девушкам. Мигрант ударил её битой по голове, а когда она упала, потеряв сознание, нанёс женщине ещё и удар лопатой. Пострадавшую, которая воспитывает четверых детей, госпитализировали с переломами. Напавшего на неё мигранта через несколько дней отпустили.
В России, по данным МВД, находятся 630 тыс. нелегальных мигрантов. К концу 2024 года правительство намерено всё-таки подготовить постановления, необходимые для создания реестра и реализации режима высылки тех, кто незаконно находится в России. В будущем, когда этот реестр всё же будет создан, нелегальным мигрантам наконец запретят в РФ регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.