Преподаватель РУДН организовал незаконную миграцию африканцев, кабмин намерен к концу года продвинуться к созданию реестра нелегалов

В Красноярском крае мигрант избил многодетную мать, которая сделала ему замечание, когда он приставал к девушкам. Мигрант ударил её битой по голове, а когда она упала, потеряв сознание, нанёс женщине ещё и удар лопатой. Пострадавшую, которая воспитывает четверых детей, госпитализировали с переломами. Напавшего на неё мигранта через несколько дней отпустили.



