Преподаватель РУДН организовал незаконную миграцию африканцев, кабмин намерен к концу года продвинуться к созданию реестра нелегалов

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В Красноярском крае мигрант избил многодетную мать, которая сделала ему замечание, когда он приставал к девушкам. Мигрант ударил её битой по голове, а когда она упала, потеряв сознание, нанёс женщине ещё и удар лопатой. Пострадавшую, которая воспитывает четверых детей, госпитализировали с переломами. Напавшего на неё мигранта через несколько дней отпустили.


В России, по данным МВД, находятся 630 тыс. нелегальных мигрантов. К концу 2024 года правительство намерено всё-таки подготовить постановления, необходимые для создания реестра и реализации режима высылки тех, кто незаконно находится в России. В будущем, когда этот реестр всё же будет создан, нелегальным мигрантам наконец запретят в РФ регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.   
Кроме того, по словам замглавы МВД Александра Горового, в РФ нелегитимен контроль над экзаменами на знание русского языка у мигрантов.
 
ФСБ РФ объявила о задержании членов группировки, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через Россию в страны Евросоюза, с 2021 года преступники заработали не менее 60 млн рублей. Транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также частных виз с целью оформления долгосрочных статусов пребывания в России. Организатором ОПГ, по данным ФСБ, является гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы.
 
В Краснодарском крае нелегальные мигранты из Грузии, Армении, Конго, Гаити были приговорены к выдворению за пределы РФ и штрафу в две тысячи рублей.

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