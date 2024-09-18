 

В Татарстане раскрыли террористическую ячейку, в центре Москвы бойцы MMA стали жертвами стрельбы в "Вайлдбериз"

 

Сотрудники ФСБ пресекли в Татарстане работу женской ячейки террористической организации, члены которой распространяли идеологию "всемирного халифата". "С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России", - говорится в ФСБ. В ведомстве отметили, что "по местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенной в России экстремистcкой литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности".

 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы у офиса "Вайлдбериз" в центре Москвы. Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве. В результате стрельбы убиты два человека. Сообщается, что пострадали чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев и боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев. Что конкретно они делали в головном офисе "Вайлдбериз" - не сообщается. Погибшие - Ислам Эльмурзиев, также боец ММА, и Адам Алмазов. После конфликта в отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе - пока в качестве свидетеля - допрашивается муж владелицы "Вайлдбериз" Владислав Бакальчук.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ФСБ раскрыла азиатскую экстремистскую ячейку во Владимирской области
» В Нижнем Новгороде задержаны члены запрещенной экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"
» Дагестанцы отметили свадьбу стрельбой по автомобилям в центре Москвы
» «Приморским партизанам» предъявлены обвинения
» В Москве опять произошел конфликт на межнациональной почве
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про грубый секс, крещёный мир и газету \

Про грубый секс, крещёный мир и газету "Либерасьон"

Привычка к хорошему

Привычка к хорошему

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Ливане теперь взрывается бытовая техника, премьер-министр Израиля сообщил, что идёт восстановление безопасности

  • 21:06
  • 72

В Татарстане раскрыли террористическую ячейку, в центре Москвы бойцы MMA стали жертвами стрельбы в "Вайлдбериз"

  • 20:37
  • 115

Минпросвещения дало рекомендации по детям мигрантов; в Ленобласти мигрант захотел получить гражданство РФ и оказался убийцей

  • 11:54
  • 291

Погибшая и 9 раненых в Белгородской области, тверской город Торопец частично эвакуируют, в нём ранены 17 человек

  • 08:30
  • 335

11 человек погибли и около 4000 ранены в результате взрыва пейджеров в Ливане

  • 22:05
  • 352

ВСУ 5 раз за сутки пытались прорвать границу в Курской области, раненые в Белгородской области и ДНР, Энергодар без света

  • 15:34
  • 349
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru