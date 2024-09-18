В Татарстане раскрыли террористическую ячейку, в центре Москвы бойцы MMA стали жертвами стрельбы в "Вайлдбериз"

Сотрудники ФСБ пресекли в Татарстане работу женской ячейки террористической организации, члены которой распространяли идеологию "всемирного халифата". "С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России", - говорится в ФСБ. В ведомстве отметили, что "по местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенной в России экстремистcкой литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы у офиса "Вайлдбериз" в центре Москвы. Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве. В результате стрельбы убиты два человека. Сообщается, что пострадали чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев и боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев. Что конкретно они делали в головном офисе "Вайлдбериз" - не сообщается. Погибшие - Ислам Эльмурзиев, также боец ММА, и Адам Алмазов. После конфликта в отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе - пока в качестве свидетеля - допрашивается муж владелицы "Вайлдбериз" Владислав Бакальчук.