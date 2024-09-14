 

Один из создателей воздушной разведки ДНР погиб, получив назначение "в один конец"

 

Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб в зоне СВО на Украине после перевода в штурмовики, сообщил автор телеграм-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.

«Им был приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истинную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга».

Грубник также опубликовал кадры переписки с Лысаковским с передовой, на которых тот утверждает, что его «отправили в один конец». По словам разведчика, в его группе нет снабжения и карт минных полей, а боеспособных — не более двенадцати человек.


Дмитрий Лысаковский уехал в Донбасс весной 2014 года. Он занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в регион. С октября того же года стал участником боевых действий. Впоследствии возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



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