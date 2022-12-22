Премьер-министр ДНР ранен в Донецке, глава посёлка в Херсонской области погиб при взрыве

Глава посёлка Любимовка Каховского района Херсонской области Андрей Николаевич Штепа погиб при подрыве автомобиля. Штепа руководил эвакуацией населения, поэтому "до последнего оставался в родном селе, выполняя свои обязанности, несмотря на угрозу жизни". Есть видео горящего автомобиля.

Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко ранен при украинском обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет. Кроме того, ранен бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Рогозин госпитализирован с ранением в спину. Помощник Рогозина Михаил Бридасов погиб, ещё три члена группы находятся в тяжёлом состоянии.



