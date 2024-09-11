55% россиян считают, что в России есть политзаключённые. Стрелкову отказали в отправке на СВО

а протяжении двадцати лет около половины россиян считают, что в стране есть политические заключенные, и в августе 2024 года об это говорили 55% опрошенных.

По данным опроса "Левада-центра" (внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов), н

Чаще всего это мнение разделяет молодёжь до 24 лет (64%), жители сёл (60%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента РФ (73%), а также те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (73%). Реже это мнение разделяют москвичи (47%), сторонники президента Путина (54%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (51%).

Следователь отказался допрашивать сослуживцев бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в качестве свидетелей по его уголовному делу. По словам адвоката Сергея Буйновского, среди свидетелей защиты должны были оказаться генералы и полковники с тех участков, где была зона ответственности Попова, но в их допросе следователь необоснованно отказал. Кроме того, дело "поторопились" отправить в прокуратуру, когда генерал попросил вызывать в качестве свидетеля начальника Генерального штаба Герасимова, который "может подтвердить невиновность Попова". При этом обвинительное заключение до сих пор не утверждено. В июле 2023 года командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов с позывным «Спартак» опубликовал обращение к своим подчиненным, где рассказал, что доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению», «назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко». После этого его, по словам самого Попова, "за один световой день" отстранили от службы.

Бывшему полковнику ФСБ и знаковому деятелю Русской весны Игорю Стрелкову отказали в отправке на СВО. Его жена Мирослава Регинская цитирует его письмо из колонии:

Тут довольно много людей "обрадовали" меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я, якобы, "подписал контракт" на войну. Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз - с мотивировкой "полковники нам не нужны", - даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось.