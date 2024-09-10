Директор НИИ "Гознака" заявил, что к 2030 году начнётся дискуссия, нужны ли вообще наличные деньги

Дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году, считает директор Научно-исследовательского института "Гознака" Георгий Корнилов. По его мнению, наличное денежное обращение в стране «становится дороже» и будет "оптимизироваться" по пути отмены. «Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — заявил Корнилов.

С 2020 года - на волне ковидопандемии, когда в том числе пропагандировалась возможность заразиться через наличные расчёты и магазины, - доля граждан, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла более чем в два раза.

Депутат Госдумы Николай Арефьев обратил внимание на очевидные минусы такой "оптимизации":

«Если захотеть, то наличные деньги можно вывести из обращения. Но что, если электронные системы выйдут из строя? Сегодня отключили Youtube, завтра могут заблокировать что-то другое, и как тогда проводить транзакции? Даже не на каком-то высоком уровне, а просто чтобы выплатить пенсию».

Переход на исключительно безналичные выплаты, как он считает, в конечном итоге выгоден только конкретным банкам и госструктурам: