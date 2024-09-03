 

В Белгородской области украинцы разрушили церковь, генерал-лейтенант рассказал о необходимости переосмысления ПВО РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры храма Святителя Николая в селе Грузском, купол которого загорелся и обрушился из-за атаки украинского дрона.
В Саратове скончалась женщина, ранее пострадавшая из-за атаки украинского беспилотника на многоэтажку.
В ЛНР погиб, подорвавшись на украинском взрывном устройстве, сотрудник ОМВД России «Сватовский» Евгений Усенко. Капитан полиции, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних, находился при исполнении своих служебных обязанностей.
Также подорвался на мине (ранен) мирный житель под Волновахой, ДНР.
Семь человек ранены в Горловке, ДНР, при украинском обстреле. Повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, легковые автомобили и специализированная коммунальная техника.
 
Противовоздушную оборону РФ, хотя она во многих случаях эффективна, необходимо переосмыслить, считает экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеч Бижев. По его словам, небольшие малоскоростные низколетящие беспилотники можно перепутать с птицами. Бижев считает, что российской ПВО необходимо переходить на автоматизированное управление, а также интенсивнее взаимодействовать с радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронным подавлением и средствами поражения. Специалист не исключил возможность использования против дронов лазерного оружия и отметил необходимость смены тактики в борьбе с дронами.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области, ДНР, Саратове
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области и ДНР есть погибшие
» Украинцы атакуют российские регионы, убитые в Донецке, Брянской и Курской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибший и раненые, загорелся храм в Донецке
» Обстрелян погранпукт в Брянской области, есть жертвы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Дом коммунальных ужасов

Дом коммунальных ужасов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Один из партнёров ФБ рассказал, как прослушиваются телефонные разговоры

  • 18:40
  • 268

Всего за 10 лет гордость британцев за свою историю уменьшилась на 22%

  • 16:13
  • 271

В Белгородской области украинцы разрушили церковь, генерал-лейтенант рассказал о необходимости переосмысления ПВО РФ

  • 15:47
  • 255

Правительство РФ в целом одобрило закон о бесплатной раздаче продуктов с истекающим сроком годности

  • 15:28
  • 233

Преступность мигрантов выросла, в Анапе мигранты толпой избили туристов

  • 15:15
  • 362

В Красноярске на рынке нашли сотни мигрантов, нарушающих закон; в Москве мигрант пытался изнасиловать женщину-инвалида

  • 15:04
  • 568
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru