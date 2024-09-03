В Белгородской области украинцы разрушили церковь, генерал-лейтенант рассказал о необходимости переосмысления ПВО РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры храма Святителя Николая в селе Грузском, купол которого загорелся и обрушился
из-за атаки украинского дрона.
В Саратове скончалась
женщина, ранее пострадавшая из-за атаки украинского беспилотника на многоэтажку.
В ЛНР погиб
, подорвавшись на украинском взрывном устройстве, сотрудник ОМВД России «Сватовский» Евгений Усенко. Капитан полиции, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних, находился при исполнении своих служебных обязанностей.
Также подорвался на мине (ранен)
мирный житель под Волновахой, ДНР.
Семь человек ранены
в Горловке, ДНР, при украинском обстреле. Повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, легковые автомобили и специализированная коммунальная техника.
Противовоздушную оборону РФ, хотя она во многих случаях эффективна, необходимо переосмыслить, считает экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеч Бижев. По его словам, небольшие малоскоростные низколетящие беспилотники можно перепутать с птицами.
Бижев считает, что российской ПВО необходимо переходить на автоматизированное управление, а также интенсивнее взаимодействовать с радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронным подавлением и средствами поражения. Специалист не исключил возможность использования против дронов лазерного оружия и отметил необходимость смены тактики в борьбе с дронами.