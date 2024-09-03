В Белгородской области украинцы разрушили церковь, генерал-лейтенант рассказал о необходимости переосмысления ПВО РФ

экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеч Бижев. По его словам, небольшие малоскоростные низколетящие беспилотники можно перепутать с птицами.

Противовоздушную оборону РФ, хотя она во многих случаях эффективна, необходимо переосмыслить, считает Бижев считает, что российской ПВО необходимо переходить на автоматизированное управление, а также интенсивнее взаимодействовать с радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронным подавлением и средствами поражения. Специалист не исключил возможность использования против дронов лазерного оружия и отметил необходимость смены тактики в борьбе с дронами.