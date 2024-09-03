 

Правительство РФ в целом одобрило закон о бесплатной раздаче продуктов с истекающим сроком годности

 

Законопроект о налоговых льготах при раздаче продуктов питания с истекающим сроком годности (так называемый "фудшеринг") в целом получил одобрение правительства РФ, но с рядом условий. Замечания правительства касаются включения в перечень непродовольственных товаров (чай, кофе), отсутствия компенсаций выпадающих доходов бюджета из-за новых льгот и того, что перечень благотворителей не установлен законодательством. С точки зрения правительства, заниматься подобной благотворительностью должны только продавцы из специального перечня (определяемого правительством).

Авторы законопроекта предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов питания социальным организациям от налога на добавленную стоимость, при этом общая стоимость переданных за год товаров не должна превышать одного процента от дохода продавца.

Сейчас ретейлерам выгоднее уничтожить продукты, потому что таким образом они получат хотя бы вычет по НДС. Передача на благотворительность, напротив, повышает их налоговые расходы до 20%.

Инициатор законопроекта глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев указал, что при спасении хотя бы миллиона тонн продуктов в год можно будет кормить все нуждающиеся семьи ежемесячно.

 


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APN.ru