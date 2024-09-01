В РФ вступили в силу ограничения прав пациентов психиатров

В РФ 1 сентября вступили в силу поправки в закон о психиатрической помощи, которые ограничивают права пациентов. Теперь медицинские работники официально имеют право временно ограничивать ряд прав пациентов психиатрических больниц, в том числе возможность ведения свободной переписки, получения и отправки денег, прием посетителей, а также право покупать и использовать предметы первой необходимости, средства связи и личные вещи. Решение об ограничении прав пациента должно быть внесено в медицинскую карту с указанием конкретных оснований, формы ограничения, обоснования выбора конкретных мер и продолжительности устанавливаемых ограничений, которая не должна быть более 15 дней, но может быть продлена.

Медицинский юрист Ирина Гриценко отмечала, что новые правила несут в себе угрозу для пациентов и коррупционные риски, а уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ноябре 2023 года заявляла, что в РФ распространены нарушения прав пациентов психиатрических клиник.