В Казахстане заявили о "многовековой дружбе" с татарами, в Кремле назвали арест экс-замов Шойгу постоянной работой

Татарстан укрепляет дружбу и стратегическое сотрудничество Казахстана с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. «В Казахстане высоко ценят ваш весомый вклад в укрепление многовековых уз дружбы и сотрудничества между нашими близкими народами», — написал казахстанский глава в поздравительной телеграмме главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с празднованием Дня Татарстана.



Отвечая на вопрос, мог ли бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу не знать о деятельности своих подчинённых, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал арест экс-замов Шойгу частью регулярной работы правоохранителей:

"Были определенные следственные действия. Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд".

