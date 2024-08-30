В Казахстане заявили о "многовековой дружбе" с татарами, в Кремле назвали арест экс-замов Шойгу постоянной работой
- 30.08.2024, 14:39,
- Новости
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Татарстан укрепляет дружбу и стратегическое сотрудничество Казахстана с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«В Казахстане высоко ценят ваш весомый вклад в укрепление многовековых уз дружбы и сотрудничества между нашими близкими народами», — написал казахстанский глава в поздравительной телеграмме главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с празднованием Дня Татарстана.
Отвечая на вопрос, мог ли бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу не знать о деятельности своих подчинённых, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал
арест экс-замов Шойгу частью регулярной работы правоохранителей:
"Были определенные следственные действия. Это планомерная, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд".
Как пишет
"Газета", "в цепочке арестов бывших заместителей Сергея Шойгу появился новый фигурант — генерал армии запаса Павел Попов, который занимался парком «Патриот» и инновационными технологиями. По версии следствия, он принудил компании, которые работали с «Патриотом», построить ему загородную усадьбу и содержал ее за счет денег, которые воровал на службе".