Ветеран ЦРУ рассказал, как русских вербовали в американские шпионы

Джим Олсон - ветеран ЦРУ, который в пору "холодной войны" занимался вербовкой агентов США в Москве (его интересовали прежде всего сотрудники советского правительства, имеющие доступ к интересующей американцев информации), - рассказал , какие средства убеждения использовал. Он подчеркнул, что эти средства универсальны, их использует любая разведка, и они базируются на главных человеческих нуждах. Олсон признал, что часто людям, которых он рекрутировал, нужны были деньги, но у некоторых была более сложная мотивация: неприязнь к политическому режиму, наличие больных родственников. Также были люди, для которых было важно образование.

"Мы не афишируем это, но существуют стипендии ЦРУ. У нас часто обучаются иностранные студенты по принципу "вы помогаете нам, мы помогаем вам". Мы манипулируем людьми", - сказал Олсон. В то же время он утверждает, что США не вербуют людей запугиванием или сексом, поскольку это даёт ненадёжных агентов.

