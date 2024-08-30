 

В подмосковном городе обнаружили 120 нелегалов, в Москве дети мигрантов закидали камнями детей на территории храма

Полицейские выявили в подмосковном Пушкине 120 иностранных граждан из Средней Азии и Африки, находящихся в РФ с нарушениями законодательства. За свои нарушения иностранные специалисты заплатят штраф в 5 тыс. рублей и будут выдворены из РФ, 31 мигрант помещён "в специализированное учреждение до исполнения решения суда". Ранее было сказано, что, по официальным данным, в РФ более 630 тысяч нелегалов.
В Таджикистане считают, что один из фигурантов по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" (уроженцев Таджикистана) успел получил российское гражданство. 
Дети мигрантов закидали камнями детей (девочку и маленького мальчика) прихожанки храма Серафима Саровского в Кунцеве, Москва.
В подмосковном Одинцове дети мигрантов избили русского подростка.
На юго-западе Москвы девушка сумела отбиться от напавшего на неё насильника-азиата.
 
Заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук высказалась в пользу повышения стоимости патента, поскольку сейчас мигранты покупают патент, но потом могут трудоустраиваться без оформления договора, и в бюджет не поступают взносы на пенсионное и социальное страхование. Эти суммы, по мнению Бондарчук, можно было бы сразу учесть в стоимости патента — тогда она выросла бы с 7,5 тыс. руб. примерно до 30 тыс. руб.
Минцифры России проведет эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами на границе при въезде, однако массовым такой сбор данных станет только с 30 июня 2025 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Дети мигрантов избили ногами девочку-сироту, их мать снимала происходящее на камеру
» Массовая драка мигрантов в Пушкине
» Под Новосибирском "этническая преступная группа" детей мигрантов избила русского мальчика
» В Мытищах подрались четыре десятка мигрантов
» Депутат от Единой России предложил ограничить доступ мигрантов к социальной инфраструктуре
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Дом коммунальных ужасов

Дом коммунальных ужасов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы обстреляли из РСЗО жилые дома в Белгороде, 5 человек погибли и 37 ранены

  • 23:23
  • 88

"Там, за углом..." Рассказ капитана о буднях Северного флота. Часть I

В Казахстане заявили о "многовековой дружбе" с татарами, в Кремле назвали арест экс-замов Шойгу постоянной работой

  • 14:39
  • 272

Ветеран ЦРУ рассказал, как русских вербовали в американские шпионы

  • 12:37
  • 250

В Англии рекордный уровень самоубийств и мигрантов, не желающих работать

  • 12:05
  • 248

В подмосковном городе обнаружили 120 нелегалов, в Москве дети мигрантов закидали камнями детей на территории храма

  • 11:25
  • 309
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru