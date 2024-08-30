В подмосковном городе обнаружили 120 нелегалов, в Москве дети мигрантов закидали камнями детей на территории храма

Полицейские выявили в подмосковном Пушкине 120 иностранных граждан
из Средней Азии и Африки, находящихся в РФ с нарушениями законодательства. За свои нарушения иностранные специалисты заплатят штраф в 5 тыс. рублей и будут выдворены из РФ, 31 мигрант помещён "в специализированное учреждение до исполнения решения суда". Ранее было сказано, что, по официальным данным, в РФ более 630 тысяч
нелегалов.
В Таджикистане считают
, что один из фигурантов по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" (уроженцев Таджикистана) успел получил российское гражданство.
Дети мигрантов закидали камнями
детей (девочку и маленького мальчика) прихожанки храма Серафима Саровского в Кунцеве, Москва.
В подмосковном Одинцове дети мигрантов избили
русского подростка.
На юго-западе Москвы девушка сумела отбиться
от напавшего на неё насильника-азиата.
Заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук высказалась в пользу повышения стоимости патента
, поскольку сейчас мигранты покупают патент, но потом могут трудоустраиваться без оформления договора, и в бюджет не поступают взносы на пенсионное и социальное страхование. Эти суммы, по мнению Бондарчук, можно было бы сразу учесть в стоимости патента — тогда она выросла бы с 7,5 тыс. руб. примерно до 30 тыс. руб.
Минцифры России проведет эксперимент
по сдаче биометрических данных иностранцами на границе при въезде, однако массовым такой сбор данных станет только с 30 июня 2025 года.