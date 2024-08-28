 

В РФ выросло производство газа, прокачка газа и нефти через Украину идёт в прежнем объёме

 

Производство газа в РФ за семь месяцев выросло на 9,2 процента год к году, до 409,36 миллиарда кубометров, а в июле показатель увеличился сразу на 16 процентов. Динамику в 2024 году обеспечивают в основном показатели "Газпрома". 

"Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, находящуюся сейчас под контролем Украины. Заявка на прокачку через "Сохрановку" отклонена украинской стороной.

 

Санкции Киева в отношении нефтяной компании "Лукойл" не привели к снижению поставок российской нефти через Украину, выпавшие объемы компенсировал другой поставщик — "Татнефть", на которого ограничения украинской стороны не распространяются. 

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