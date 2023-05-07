Через Украину ежедневно идёт почти 40 млн кубометров российского газа

По состоянию на 7 мая "Газпром" подаёт через Украину 39,3 миллиона кубометров газа (6 мая -- 39,5 миллиона кубометров).

Транзитная ветка через Украину остаётся единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Более того: украинцы последовательно отклоняют заявки на поставку через ГИС "Сохрановка", чтобы свести все поставки к одной полностью контролируемой Украиной нитке через ГИС "Суджа". Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена после подрыва этого газопровода. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.



