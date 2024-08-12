Блумберг: РФ и Украина не собираются прекращать качать газ через Суджу в Европу

Согласно неназванным инсайдерским источникам агентства "Блумберг", РФ и Украина, несмотря на ведущиеся боевые действия в Курской области, не собираются
прекращать перекачку российского газа в Европу через Суджу. Для Киева транзит газа обеспечивает значительные средства - например, в 2021 году его стоимость составила около 1 миллиарда долларов. К тому же украинцам нравится выглядеть "надёжным партнёром" в глазах Европы. "Газпром" также не собирается прерывать поставки, ежедневно качая через станцию "Суджа" 37-40 млн кубов газа.