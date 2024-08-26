 

Шестнадцатилетний Адам Кадыров получил высшую награду Чечни

 

Шестнадцатилетнему Адаму Кадырову (сын Рамзана Кадырова), занимающему пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что это "заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу". 

Как отмечает "Лента", награды Адама Кадырова начали множиться в начале октября, после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения его пятнадцатилетним (на тот момент) сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

В ноябре у Адама было уже семь медалей: медаль Героя Чечни (вторая по значимости награда в республике), ордена за заслуги перед Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией, орден «Дуслык» (вторая по значимости наградой Татарстана), главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии — орден «За заслуги перед Уммой», орден парламента Чечни «Даймехкан Сий», орден «За служение религии Ислам» I степени. Кроме того, 17 ноября Адам Кадыров был награждён орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени».


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