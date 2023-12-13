 

Кадыров сказал, что его сын счёл бы за честь понести наказание за избиение Журавеля, и что у настоящего мужчины должны быть две жены

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что его сын Адам "счел бы за честь" наказание за избиение Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде:
Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть - восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран? Было бы хорошо, если бы он убил его <...> В свои годы он проявил героизм, я считаю. Адама наградили разными наградами. Я благодарен им [наградившим] за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет.
 

С конца октября 16-летнему (на момент избиения Журавеля пятнадцатилетнему) Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" и "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За служение религии Ислам" I степени, а также вторую по значимости награду в Татарстане - орден "Дуслык". 5 ноября стало известно, что юноша назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, а 29 ноября - куратором батальона имени шейха Мансура.

Также глава Чечни раскрыл своё отношение к многожёнству:

"Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина. Три - это хорошо. Четыре - это счастье. Так сказал наш пророк".
 

В современном российском государстве законодательно признаётся только один официально зарегистрированный брак, и это единственный вид брака, на который распространяется гражданское и семейное право.

 

В 2024 году в РФ выйдет переработанная восьмитомная энциклопедия "Ислам в Российской Федерации". В числе уже вышедших томов: "Ислам на Нижегородчине", "Ислам в Москве", "Ислам в Санкт-Петербурге", "Ислам в Центрально-Европейской части России", "Ислам на Урале", "Ислам в Поволжье", "Ислам в Татарстане", "Ислам в Башкортостане", "Ислам в Крыму"

 

 



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