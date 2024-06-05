Родственники Кадырова заняли не менее 33 государственных должностей

Родственники главы Чечни Рамзана Кадырова заняли не менее 33 государственных должностей в республике, подсчитала «Лента.ру».

Например, дядя главы республики Хож-Ахмед Кадыров — председатель Совета алимов Северного Кавказа, а другой дядя — Магомед Кадыров — президент региональной Федерации тяжелой атлетики.

Старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган - помощница главы республики по вопросам дошкольного образования, ее муж Рамзан Черхигов занимает пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Старший сын пары Идрис руководит ГАИ региона, а младший Адам занимает должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни.

Вторая сестра Рамзана Кадырова Райхана Кадырова работает заместителем управляющего делами главы и правительства Чеченской Республики. Старшая дочь Кадырова Айшат в октябре 2023 года сделана вице-премьером Чечни. Ее муж Висхан Мацуев возглавляет Министерство сельского хозяйства республики.

В январе 2024 года вторая дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействую с социальным блоком. Ее муж Адам Алханов - министр здравоохранения региона, его отец Руслан Алханов — заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

Третья дочь Рамзана Кадырова Хеди в 2023 году назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни.

18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров в мае занял пост министра по физической культуре и спорту региона. Третий сын Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, в конце апреля стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Также Адам Кадыров занимает должность начальника отдела безопасности главы Чечни.

Племянники, двоюродные братья и другие родственники Кадырова также занимают высокие посты в госструктурах, в том числе (первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов) и на федеральном уровне.