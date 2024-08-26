Продолжая серию публикаций , освещающих крупномасштабную польскую диверсию на подводных газопроводах "Северный Поток", редакция АПН хотела бы осветить некоторые подробности произошедшего акта инфраструктурного террористического саботажа, а также остановиться на вопросе о последствиях.

Прежде всего, хотим отметить, что мы совершенно не верим в то, что подрыв газопроводов происходил именно с парусной яхты "Андромеда". Её грузоподъёмность совершенно недостаточна для того, чтобы доставить на место необходимые материалы и снаряжения, а в районе подрыва она находилась слишком недолго. Если быть точным, подрыв с её использованием был бы теоретически возможен в режиме крайнего везения, особо удачной авантюры. Подсчёты ряда специалистов показывают, что для обеспечения подрыва с её использованием нужно было бы действовать "впритык" и с первого раза - приплыть, сразу обнаружить все нитки газопроводов на большой глубине, сразу их заминировать. Вероятность успешного исполнения такой операции была бы чрезвычайно низка, а смысла организовывать её в таком формате - совершенно никакого.



Разумеется, смысл появления в этой истории яхты с украинскими дайверами в районе подрыва - это именно наведение тени на плетень. Заранее подготовленная "закладка", призванная оттянуть внимание расследователей.



На практике вся операция велась с другого, более крупного частного судна, курсировавшего не прямо над газопроводом, а несколько в стороне. На практике вся операция велась с другого, более крупного частного судна, курсировавшего не прямо над газопроводом, а несколько в стороне.





Поляки спокойно и методично провели подготовительную часть операции - нашли под водой трубы, провесили буи, доставили баллоны со смесью для промежуточных погружений, провели минирование, установив таймеры на подрыв...



И только на финальной стадии, убрав основную команду с места событий, они провели акцию демонстративно-идиотического отвлечения внимания. Разумеется, именно от фирмы, которая нескольким разведкам разных государств была известна как прикрытие украинской разведки в Польше была арендована яхта и на неё были погружены несколько украинских дайверов, которым предстояло «просто разведать подходы» или выполнять работы по какой-то аналогичной легенде.

К месту работ дайверы перемещались с использованием подводных буксировщиков. Подготовка к минированию и оно само шли спокойно, планомерно и профессионально, так как серьёзных причин для спешки у них не было - море в этом районе похоже на проходной двор, и никаких серьёзных вопросов к кораблю, который мотировано находился в этом районе до событий - будь то круизное или рыболовецкое судно никто задавать не будет.

Таким образом, вопрос об участии украинского государства, был ли там Залужный или нет в этом спектакле является вопросом об участии лоха в карточной игре с шулерами. Теория о том, что акция была подготовлена и спланирована украинцами по пьяни и выполнена чуть ли не в частном порядке - вполне правдоподобна. В опубликованных на этот счёт материалах только не проговаривается, кто был инициатором пьяного разговора. Разумеется, это не сам Залужный, который, на 95% и знать не знал ни о конкретной фирме в Польше ни о том, какой практический ресурс в виде дайверов и структур прикрытия резидентуры у украинцев есть в этом регионе и какой на самом деле ресурс необходим. Инициатива шла снизу, непосредственно от представителей украинской разведки в Польше, давным давно обнаруженных и завербованных польскими спецслужбами.