Продолжая серию публикаций
, освещающих крупномасштабную польскую диверсию на подводных газопроводах "Северный Поток", редакция АПН хотела бы осветить некоторые подробности произошедшего акта инфраструктурного террористического саботажа, а также остановиться на вопросе о последствиях.
Прежде всего, хотим отметить, что мы совершенно не верим в то, что подрыв газопроводов происходил именно с парусной яхты "Андромеда". Её грузоподъёмность совершенно недостаточна для того, чтобы доставить на место необходимые материалы и снаряжения, а в районе подрыва она находилась слишком недолго. Если быть точным, подрыв с её использованием был бы теоретически возможен в режиме крайнего везения, особо удачной авантюры. Подсчёты ряда специалистов показывают, что для обеспечения подрыва с её использованием нужно было бы действовать "впритык" и с первого раза - приплыть, сразу обнаружить все нитки газопроводов на большой глубине, сразу их заминировать. Вероятность успешного исполнения такой операции была бы чрезвычайно низка, а смысла организовывать её в таком формате - совершенно никакого.
Разумеется, смысл появления в этой истории яхты с украинскими дайверами в районе подрыва - это именно наведение тени на плетень. Заранее подготовленная "закладка", призванная оттянуть внимание расследователей.
На практике вся операция велась с другого, более крупного частного судна, курсировавшего не прямо над газопроводом, а несколько в стороне.
К месту работ дайверы перемещались с использованием подводных буксировщиков. Подготовка к минированию и оно само шли спокойно, планомерно и профессионально, так как серьёзных причин для спешки у них не было - море в этом районе похоже на проходной двор, и никаких серьёзных вопросов к кораблю, который мотировано находился в этом районе до событий - будь то круизное или рыболовецкое судно никто задавать не будет.
Поляки спокойно и методично провели подготовительную часть операции - нашли под водой трубы, провесили буи, доставили баллоны со смесью для промежуточных погружений, провели минирование, установив таймеры на подрыв...
И только на финальной стадии, убрав основную команду с места событий, они провели акцию демонстративно-идиотического отвлечения внимания.
Разумеется, именно от фирмы, которая нескольким разведкам разных государств была известна как прикрытие украинской разведки в Польше была арендована яхта и на неё были погружены несколько украинских дайверов, которым предстояло «просто разведать подходы» или выполнять работы по какой-то аналогичной легенде.
Таким образом, вопрос об участии украинского государства, был ли там Залужный или нет в этом спектакле является вопросом об участии лоха в карточной игре с шулерами. Теория о том, что акция была подготовлена и спланирована украинцами по пьяни и выполнена чуть ли не в частном порядке - вполне правдоподобна. В опубликованных на этот счёт материалах только не проговаривается, кто был инициатором пьяного разговора. Разумеется, это не сам Залужный, который, на 95% и знать не знал ни о конкретной фирме в Польше ни о том, какой практический ресурс в виде дайверов и структур прикрытия резидентуры у украинцев есть в этом регионе и какой на самом деле ресурс необходим. Инициатива шла снизу, непосредственно от представителей украинской разведки в Польше, давным давно обнаруженных и завербованных польскими спецслужбами.
Полякам было необходимо создать реально существующий, со всеми атрибутами заговор, чтобы отвлечь внимание от собственных действий. И они его создали. И, в определённый момент, они эту «консерву» вскрыли, засветив необходимые сведения перед немецким властям и, одновременно дав украинским исполнителям сигнал сигнал эвакуироваться сначала из Германии, а затем из Польши.
Немецкие власти, меж тем, были крайне не заинтересованы в полноценном раскрытии этого преступления. А потому они охотно втянулись в скандал, переводящий всю ответственность за диверсию на Украину. Кратковременно это, конечно, создало немцам и сложности во взаимоотношениях с Украиной, и во внутренней политике. Однако, для немецкой бюрократии это - путь меньшего зла, так как позволяет откладывать полноценное расследование под предлогом, что не нужно отвлекать Украину от борьбы с Россией.
Чем дальше, однако, тем сильнее в этой истории начнут вылезать неудобные подробности, такие, как упомянутые выше технические сложности, делающую миссию именно на "Андромеде" почти невыполнимой. Возможно, вылезут и иные нестыковки этой версии с реальностью. В итоге теория о подрыве "Северных Потоков" с частного корабля будет изрядно скомпрометирована.
Рано или поздно, когда всплывут реальные подробности произошедших событий это очень затруднит дальнейший разбор полетов, так как незаинтересованные в нем лица будут аппелировать к несерьезности самой постановки вопроса о яхте и станут настаивать на том, что диверсия непременно производилась силами ужасно профессиональных боевых пловцов с атомной подводной лодки, неведомым образом заплывшей в Балтийское море.
Однако, все тайное, обычно, становится явным. А подрыв "Северных Потоков", повторим - это крупнейшая по финансовому масштабу в человеческой истории диверсия.
И этот факт заставляет польскую политическую элиту нервничать. Ведь с польской стороны, хотя, формально, эта инициатива и делалась на частные деньги, но без координации с польскими спецслужбами дело не обошлось, а значит, Республика Польша разделяет финансовую ответственность за нанесённый диверсией ущерб. Размер ущерба исчислить несложно, так как финансовые планы обоих проектов проходили многочисленные экспертизы во время их запусков.
Чем скорее польское правительство официально признает этот очевидный факт, накажет, хотя бы формально, виновных и вступит в переговоры о компенсации ущерба, тем дешевле эта история обойдётся польскому государству и обществу. Цифры ущерба колоссальны, но у Польши, всё же, есть чем расплатиться, пусть, даже, ценой выпуска многолетних долговых бумаг.