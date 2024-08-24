 

Узбекская диаспора сняла с выборов русского националиста в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга отменил регистрацию правого петербургского политика, русского националиста Саввы Федосеева в качестве кандидата на муниципальных выборах. Иск подал лидер городской узбекской диаспоры, депутат-единоросс и конкурент Федосеева по Литейному муниципальному округу Равшанбек Курбанов, сославшись на «незаконную агитацию» в телеграм-канале Федосеева, «разжигание ненависти против Узбекистана» и публикацию свих фотографий (находящихся в открытом доступе) без разрешения. Сам Курбанов в суд не явился, несмотря на то, что Федосеев обвинил его и его сторонников в том, что они срывали предвыборные листовки Федосеева, и это подтверждалось снимками с камер наблюдения. За это административное правонарушение никто не наказан.
До этого Федосеева не допустили на выборы в двух других муниципалитетах Петербурга. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Савва Федосеев рассказал, что Равшанбек Курбанов подал на него иск
» В Петербурге начинается предвыборная кампания Саввы Федосеева
» В сети появилась книга русского националиста Игоря Артёмова
» Иван Душенов оставлен на свободе
» В Санкт-Петербурге изъят тираж газеты местного отделения "Справедливой России"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Дом коммунальных ужасов

Дом коммунальных ужасов

Человек у серой стены

Человек у серой стены

Что кроме победы?

Что кроме победы?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Об аресте Павла Дурова

  • 03:22
  • 267

Народный фронт оценил работу Федеральной ГИС учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Пожар на нефтебазе в Ростовской области не утихает с 18 августа

  • 16:52
  • 308

Узбекская диаспора сняла с выборов русского националиста в Петербурге

  • 16:42
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru