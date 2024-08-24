Узбекская диаспора сняла с выборов русского националиста в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга отменил регистрацию правого петербургского политика, русского националиста Саввы Федосеева в качестве кандидата на муниципальных выборах. Иск подал лидер городской узбекской диаспоры, депутат-единоросс и конкурент Федосеева по Литейному муниципальному округу Равшанбек Курбанов, сославшись на «незаконную агитацию» в телеграм-канале Федосеева, «разжигание ненависти против Узбекистана» и публикацию свих фотографий (находящихся в открытом доступе) без разрешения. Сам Курбанов в суд не явился, несмотря на то, что Федосеев обвинил
его и его сторонников в том, что они срывали предвыборные листовки Федосеева, и это подтверждалось снимками с камер наблюдения. За это административное правонарушение никто не наказан.