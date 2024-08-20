Савва Федосеев рассказал, что Равшанбек Курбанов подал на него иск

Кандидат в депутаты муниципального округа Литейный петербуржец Савва Федосеев рассказал , что его соперник, депутат и один из лидеров узбекской диаспоры Петербурга Равшанбек Курбанов подал на него иск:

Сначала он снимал мои плакаты с дверей. Теперь он хочет снять меня с выборов.

Достойных юридических оснований для иска мои противники не нашли. Зато придумали издевательские.

Равшанбек Ражабович утверждает, что я незаконно использую его фотографии в качестве собственной агитации на выборах (!).

Федосеев - участник "Общества.Будущее" - считает, что Курбанов опасается того, что, став депутатом, Федосеев внимательно ознакомится с делами узбекской диаспоры.

Очень внимательно изучу, чем вы занимались 25 лет при власти. И чем занималась куча мутных некоммерческих и коммерческих организаций, с которыми вы связаны. Как вы, будучи депутатом, издавали газету «Петербург Уз», которая буквально выходила с заголовком «Питер стал узбекским городом».

Я уже многое узнал о вас.

А ещё я обязательно разузнаю, почему вы проходите по базе судимых за незаконное хранение нарезного оружия.



Заседание пройдёт 22 августа в 10:15 в 32 кабинете в Смольнинском суде, улица Моисеенко, 2А, метро «Площадь Восстания».