Савва Федосеев рассказал, что Равшанбек Курбанов подал на него иск

Кандидат в депутаты муниципального округа Литейный петербуржец Савва Федосеев рассказал
, что его соперник, депутат и один из лидеров узбекской диаспоры Петербурга Равшанбек Курбанов подал на него иск:
Сначала он снимал мои плакаты с дверей. Теперь он хочет снять меня с выборов.
Достойных юридических оснований для иска мои противники не нашли. Зато придумали издевательские.
Равшанбек Ражабович утверждает, что я незаконно использую его фотографии в качестве собственной агитации на выборах (!).
Федосеев - участник "Общества.Будущее"
- считает, что Курбанов опасается того, что, став депутатом, Федосеев внимательно ознакомится с делами узбекской диаспоры.
Очень внимательно изучу, чем вы занимались 25 лет при власти. И чем занималась куча мутных некоммерческих и коммерческих организаций, с которыми вы связаны. Как вы, будучи депутатом, издавали газету «Петербург Уз», которая буквально выходила с заголовком «Питер стал узбекским городом».
Я уже многое узнал о вас.
А ещё я обязательно разузнаю, почему вы проходите по базе судимых за незаконное хранение нарезного оружия.
Заседание пройдёт 22 августа в 10:15 в 32 кабинете в Смольнинском суде, улица Моисеенко, 2А, метро «Площадь Восстания».
Такие заседания не случайно назначают на утро рабочего дня. Кто сможет быть — найдите время меня поддержать!
Если меня снимут с выборов, то дальше я могу не успеть восстановиться. До выборов осталось две с половиной недели.