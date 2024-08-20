В Подмосковье мигрант зарубил старика; СК возбудил дело по факту незаконного задержания активистов "Русской общины"

В Подмосковье мигрант из Таджикистана зарубил топором
восьмидесятидвухлетнего старика (полковника авиации в отставке) и его восьмидесятилетнюю жену. Затем он похитил их банковскую карту и поджёг дом. Несмотря на это, женщину успели спасти, мужчина погиб.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного задержания активистов из "Русской общины", которые хотели разобраться в причинах конфликта российских таксисов и таксистов-мигрантов на Комендантском проспекте в Петербурге. "Русская община" поясняет, что водители-мигранты не дают работать русским водителям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул
"некоторые наши постсоветские государства" в том, что они "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать".
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал
о "халявном" образе действий мигрантов:
"Как только мы закроем все социальные халявы, простите меня за мой французский, они перестанут ездить. Потому что они едут специально за этим. Потому что, начиная с получения вида на жительство, они получают огромное количество того, что не могут получить у себя (...) Они живут за счет детских выплат. Они приезжают, разводятся, приносят справку о разводе, и что они здесь делают? Дальше мы говорим о том, что 70 процентов мигрантов не платят налоги. А за счет чего они живут? За наш счет. Нам это надо?"