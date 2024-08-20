В Подмосковье мигрант зарубил старика; СК возбудил дело по факту незаконного задержания активистов "Русской общины"

Как только мы закроем все социальные халявы, простите меня за мой французский, они перестанут ездить. Потому что они едут специально за этим. Потому что, начиная с получения вида на жительство, они получают огромное количество того, что не могут получить у себя (...)

Они живут за счет детских выплат. Они приезжают, разводятся, приносят справку о разводе, и что они здесь делают? Дальше мы говорим о том, что 70 процентов мигрантов не платят налоги. А за счет чего они живут? За наш счет. Нам это надо?"