 

52% россиян намерены поставить самозапрет на кредиты, из бюджета нацпроектов похищено более 3 млрд рублей

52% россиян готовы запретить оформление кредитов на своё имя, следует из опроса финансового маркетплейса "Сравни". Закон о самозапрете на оформление кредитов был принят в феврале 2024 года и предусматривает, что с 1 марта 2025 года граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Самой распространенной мотивацией самозапрета оказалось беспокойство о возможном мошенничестве. Этот вариант выбрали 44% опрошенных. Еще 32% респондентов хотели бы таким образом приучить себя к сбережению. При этом выяснилось, что лишь 26% участников знали о готовящемся самозапрете кредитов до опроса. 

 

По данным Генпрокуратуры РФ, из бюджета нацпроектов РФ похищено более 3 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела.

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APN.ru