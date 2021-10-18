Что знают граждане России об инициативном бюджетировании

которой жители определяют, на решение каких проблем следует направлять часть местного бюджета (озеленение территорий, установку урн для мусора или обустройство детских игровых площадок...). Однако лишь 13% граждан принимали в инициативном бюджетировании непосредственное участие.

47% опрошенных не слышали о такой программе.





Чаще всего те, кто слышал о программе инициативного бюджетирования, считают, что в их муниципалитете она реализуется скорее эффективно (47%); не согласны с этим более трети опрошенных (36%).

Половина россиян (50%) считают недостаточным освещение программы по инициативному бюджетированию в СМИ и интернете.

Большинство опрошенных россиян (56%), в особенности женщины (61%), не готовы участвовать в распределении части муниципального бюджета на решение местных проблем и считают, что "этим должны заниматься профессионалы".

Хотели бы поучаствовать в такой программе 41% участников опроса (в Москве и Петербурге -- 48%, но среди жителей сёл -- только 34%).











