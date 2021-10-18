 

Что знают граждане России об инициативном бюджетировании

По данным ВЦИОМа, больше половины граждан России (52%) слышали о программе инициативного бюджетирования, согласно которой жители определяют, на решение каких проблем следует направлять часть местного бюджета (озеленение территорий, установку урн для мусора или обустройство детских игровых площадок...). Однако лишь 13% граждан принимали в инициативном бюджетировании непосредственное участие.
47% опрошенных не слышали о такой программе.


Чаще всего те, кто слышал о программе инициативного бюджетирования, считают, что в их муниципалитете она реализуется скорее эффективно (47%); не согласны с этим более трети опрошенных (36%). 

Половина россиян (50%) считают недостаточным освещение программы по инициативному бюджетированию в СМИ и интернете.

Большинство опрошенных россиян (56%), в особенности женщины (61%), не готовы участвовать в распределении части муниципального бюджета на решение местных проблем и считают, что "этим должны заниматься профессионалы".

Хотели бы поучаствовать в такой программе 41% участников опроса (в Москве и Петербурге -- 48%, но среди жителей сёл -- только 34%). 




 

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APN.ru