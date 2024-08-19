Дом коммунальных ужасов 

Сотни пермяков оказались заложниками бездействия нерадивых чиновников и коммунальной мафии, взымающей с жильцов многоквартирных домов необоснованные поборы и захватившей контроль общедомового имущества. Вероятно, таких домов в Перми и Пермском крае множество.

Представьте, что вы живете в большом многоквартирном доме со сквозной нумерацией квартир, стоящем на единых коммуникациях и имеющим один адрес, но при этом в вашем доме существуют целых три ТСЖ и, в довесок к этим структурам, сверху над вами «сидит» еще и управляющая компания.

И все они хотят от вас денег за коммунальные услуги, за капитальный ремонт, за сомнительную охрану и прочие навязанные сервисы. Именно с такой кошмарной ситуацией столкнулись жители многоквартирного дома в Перми по улице Милиционера Власова, 4.

Жильцы дома ничего не могут сделать, потому люди контролирующие ТСЖ могут принять любое решение даже без их участия. Впрочем, в этой схеме нет ничего нового: протоколы собрания собственников жилья, по их словам, попросту регулярно подделывают, ставя подписи за жильцов.

Возмутительно и то, что никто не несет за это ответственности. Недовольные есть, но им «объяснили» (с применением устных угроз в отношении здоровья и личных автомобилей), что лучше не выражать свое недовольство публично. Запуганные жильцы, следуя логике «мне здесь еще жить», вынуждены платить втридорога и возмущаться только на кухне.

Эта печальная история тянется уже более 20 лет. Всё началось с того, что 25 января 2005 года образовалось ТСЖ «Восточный», второе по счёту в этом доме. Самое удивительное, что на тот момент, собственников жилья еще не было, будущие жильцы в тот момент были дольщиками. Каким образом местные органы власти зарегистрировали ТСЖ без собственников жилья - это очередной вопрос, на который невозможно добиться ответа.

Даже сам факт существования трех ТСЖ в одном доме прямо противоречит Жилищному кодексу Российской Федерации. В Статье 136 ЖК РФ однозначно сказано, что собственники помещений в одном многоквартирном доме могут создать только одно товарищество собственников жилья. Несмотря на явное противоречие федеральным законам, три ТСЖ в одном многоквартирном доме продолжают функционировать, а местные органы власти, судя по всему, бездействуют.

Новый Жилищный кодекс Российской Федерации вступил в действие 1 марта 2005 года, где на уровне закона запрещается существование нескольких ТСЖ в одном доме. А уже 27 июня 2005 года, местные органы власти, напрямую нарушая федеральное законодательство, регистрируют всё в том же многострадальном доме уже третье ТСЖ - «Центральный».

Единственным человеком, который до сих пор продолжает бороться с чиновничьим и жилищно-коммунальным беспределом, оказалась директор располагающейся в том же доме поликлиники «Солярис», врач восстановительной медицины Наталья Рюмина.

«Солярис» уже много лет работает в сфере восстанавительной медицины, в том числе лечит и консультирует ветеранов боевых действий и бойцов СВО. Наталья Рюмина пыталась привлечь к проблеме внимание местных органов власти, но в итоге вместо поддержки городской администрации получила острый конфликт с ТСЖ «Восточный».

Судя по всему, активность директора поликлиники не понравилась кому-то из сомнительных личностей, контролирующих этот ТСЖ. Практически сразу после начала конфликта, у медицинского учреждения начались проблемы, длящиеся по сей день.

Неизвестные лица регулярно повреждают машины пациентов на парковке, самый свежий инцидент произошел 7 августа этого года. Самоназванные «охранники» не дают подъехать ко входу даже машинам «Скорой помощи»! В самой поликлинике без предупреждения и прямо во время медицинских процедур пропадает свет, ТСЖ также препятствует доступу к коммуникациям.

Самой Рюминой неоднократно угрожали, и, к сожалению, дело не ограничилось только словами. Так, вспоминает директор клиники, один из членов правления ТСЖ, мужчина крепкого телосложения, ударил её головой в лицо. Опытный врач всю жизнь лечила людей, но теперь, из-за серьезных проблем со здоровьем после нападения, получать медицинскую помощь приходится ей самой. Злодея, в итоге, наказали, но слишком гуманно – нападавший был привлечен к ответственности за нанесение легкого вреда здоровью. Ситуация лучше не стала, обнаглевшие дельцы только уверились в своей безнаказанности, и угрозы продолжают поступать.

Кроме того, несмотря на сомнительный правовой статус ТСЖ «Восточный», им удается регулярно взыскивать деньги с медицинского учреждения. И, как ни странно, делают они это через суд. Арбитражный суд Пермского края раз за разом принимает решения в пользу ТСЖ.

При этом, видимо по какой-то невероятной случайности, в собственности арбитражного суда именно в доме на «Власова 4», которым управляет постоянно побеждающее в этом же арбитраже ТСЖ, появилась квартира за номером 206. Конечно же, это просто совпадение и нет никаких причин видеть в этом вопросе коррупционный фактор или конфликт интересов.

Обращения во всевозможные органы местной власти тоже не дают должного эффекта, даже несмотря на то, что инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края в 2023 году признала, что ТСЖ «Центральный» нарушает Жилищный кодекс, и, вместе с ТСЖ «Восточный», не предоставляет сведений о членах ТСЖ. Но никаких действий, чтобы объединить три ТСЖ в одно, как это вытекает из требований Жилищного Кодекса, от ИГЖН не последовало.

Администрация Индустриального района города Перми, где расположен многострадальный дом, еще в 2022 году признала, что ТСЖ «Восточный», «Центральный» и «Власова, 4» осуществляют управление многоквартивным домом незаконно, а также указала, что необходимо провести собрание собственников жилья и объединить три ТСЖ в одно. Реальных же шагов по устранению нарушений со стороны районной администрации также не последовало.

Самую интересную позицию заняла прокуратура Индустриального района города Перми и городская прокуратура. В далеком 2007 году прокуратура Индустриального района вынесла представление об устранении нарушений в сфере жилищного законодательства. После вынесения представления прокуратура была обязана обратиться по данному вопросу в суд, но по непонятным причинам этого не произошло. Нарушения не устранены до сих пор, и, по всей видимости, никто и не шевелится, чтобы изменить эту дикую ситуацию.

Более того, в 2020 году наздорное ведомство внезапно изменило позицию, сославшись на то, что, якобы, в 2007 году члены ТСЖ «Восточный» провели собрание собственников жилья, на котором рассмотрели вопрос изменения способа управления многоквартирным домом, то есть объединения трех ТСЖ в одно. Прокуратура утверждает, что жильцы не захотели изменять способ управления домом и высказали желание содержать за свои деньги сразу три ТСЖ вместо одного - платить трем председателям, трем бухгалтерам и т.д. А раз так, то, по мнению пермской прокуратуры, всё нормально и, таким образом, можно и дальше нарушать закон, ведь это якобы «по желанию собрания жильцов».

И эта интереснейшая правовая идея – о том, что какие-то частные лица могут провести некое «собрание» и решить на этом собрании, что Жилищный Кодекс они соблюдать не будут, оказалась основанием для снятия местной прокуратурой представления с контроля.

Вероятно, что в реальности жильцов никто и не спрашивал, а их подписи попросту снова нарисовали за них. Но прокуратуре этого бреда в документах оказалось достаточно, чтобы отказаться от выполнения своей прямой обязанности – контроля за соблюдением закона и прав жильцов.

Что ж, такой «передовой опыт» прокуратуры как надзорного органа, свято блюдущего исполнение Закона, нужно всячески пропагандировать и распространять. Каждый раз, когда им на кого-то жалуются – нужно сначала выносить представление об устранении нарушений законодательства, дальше 13 лет ничего не делать, а потом получать с тех, на кого жалуются, подделанные протоколы собрания, в которых будет написано, что все участники совместно решили, что закон им не писан.

На этом вопрос можно и нужно будет закрывать. Ведь председатели незаконно существующих ТСЖ, имитирующие проведения собраний, у нас в стране – высший источник власти и права в стране, главнее чем Госдума и подписавший поправки к ЖК РФ Президент, не так ли? Удивляет и то, что даже обращение в Следственный комитет РФ не помогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Действия или халатное бездействие местных органов власти трудно объяснить с точки зрения закона, но в них есть логика и, не исключено, она связанна с вероятным бенефициаром этих странных событий, происходящих в доме по улице Власова. И скорее всего, за всем этим стоят интересы одного очень уважаемого в регионе гражданина.

Дело в том, что в 1 августа 2020 года без собрания собственников жилья и без учета их мнения на этот счёт, тогдашний председатель ТСЖ «Восточный» Надежда Савина своим единоличным решением распорядилась деньгами жильцов и заключила договор на техническое обслуживание и управлением общим имуществом многоквартирного дома с пермским ООО "Стройинвест".

Директором и учредителем данного юрлица, был известный в Перми «авторитетный бизнесмен» Виктор Скутин. Затем Савина, являясь председателем ТСЖ, стала в этом ООО "Стройинвест" ведущим специалистом и на этой должности получала деньги, видимо за содействие в заключении договора. Остается надеяться, что и с этой схемой перераспределения денег когда-нибудь будут разбираться.

Позже директором ООО "Стройинвест" стала Любовь Олейникова, а учредителем на данный момент является Андрей Скутин, сын того самого «авторитетного бизнесмена» Виктора Скутина. Интересно отметить, что счета за услуги «Стройинвеста» начали выставлять 1 августа 2020 года, при том, что лицензию Управляющая Компания «Стройинвест» получила только 12 августа 2020 года.

Речь идет не про один пермский дом и отдельно взятую поликлинику, а про многомиллионный бизнес господина Скутина, ведь под управлением УК "Стройинвест" находится более 37 домов в Перми и Пермском крае.

Сколько же ТСЖ без ведома жильцов заключили договора с этой компанией – точно никому не известно, потому что УК не обязана предоставлять эти данные. Формально домом управляет ТСЖ и на нём вся ответственность, а реальный контроль за финансовыми потоками - у управляющей компании.

Фактически выходит, что, действуя через заинтересованных лиц из правления ТСЖ, такие "управляшки" могут получать прибыль и не нести никакой реальной ответственности перед жильцами. Смотря на методы ведения бизнеса дельцами из «Стройинвеста» и, судя по всему, подконтрольных им ТСЖ в доме по улице Милиционера Власова, 4, складывается впечатление, что речь идет про отработанную схему захвата управления многоквартирными домами против воли жильцов и с возможным последующим выводом средств на фирмы-однодневки.

Не исключено, что за данной схемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Пермском крае стоит именно Виктор Скутин, который сам по себе является интересной и неоднозначной личностью. С 2006 по 2011 годы вместе со своим товарищем по либеральной партии «Союз Правых Сил» и её председателем Никитой Белых они занимали должности депутатов Законодательного собрания Пермского края.

Речь идет о том самом Белых, который в 2009 году стал губернатором Кировской области, и при руководстве которого советник губернатора Алексей Навальный (внесён в федеральный список террористов и экстремистов) проводил махинации с «Кировлесом», фактически разворовывая областной бюджет. И именно при руководстве Белых в регион стали наведываться сотрудники американского посольства, пытаясь заниматься дестабилизацией социальной обстановки.

Как говорят, Виктор Скутин, также являлся соратником и доверенным человеком Белых. Именно при его губернаторстве Скутин занялся охраной леса, возглавив государственное учреждение «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов». Необходимо пояснить, что это очень важная должность, потому что леса - это основное богатство Кировской области. Вполне логично, что Белых назначил на ключевую должность «своего» человека.

Губернаторство Белых закончилось в 2016 году уголовным делом за поучение взятки в особо крупном размере и потерей должности из-за утраты доверия. В том же году и на Виктора Скутина так же было заведено уголовное дело за «присвоение с использованием служебного положения».

Судя по всему, потерпевший фиаско в Кировской области Скутин решил вернуться в родной регион. Создается впечатление, что он имеет широкие связи и особое взаимопонимание с судами и органами власти в Пермском крае, и поэтому они просто не хотят обижать «уважаемого человека» и мешать его бизнес-интересам. А крайними, к сожалению, остаются жители Перми и Пермского края.

Тема коррупции и махинаций в сфере ЖКХ - одна из самых социально значимых тем для российских граждан особенно сейчас, когда наша страна переживает непростые времена. Если действия либерального политика и бизнесмена Скутина и его подходы к ведению дел в сфере ЖКХ не будут пресечены и не получат должной правовой оценки - это может привести к дестабилизации социальной обстановки в Перми и Пермском крае. Надеемся, что органы федеральной власти обратят внимание на эту проблему и наведут порядок в одном из самых важных для военно-промышленного комплекса регионов России.