Украинцы ударили по ТЦ в Донецке, когда там было больше 100 человек, и не давали тушить пожар

Украинцы обстреляли торговый центр "Галактика" в Донецке, где в этот момент находилось больше ста человек, в том числе родители с детьми. Известно о, минимум, одиннадцати пострадавших, двоих погибших, но жертв может быть больше, поскольку в горящем здании остались заблокированные люди. Пятнадцатилетний подросток в реанимации
. Площадь пожара составила более 10 тыс. кв. метров
, а ВСУ атаковали дронами
спасателей, приехавших тушить пожар, и, кроме того, продолжали обстрел окрестностей, не давая подойти к горящему ТЦ. Повреждено также здание Центральной городской больницы №14.
Из-за ракетного удара украинцев в Курской области погибли
два волонтёра из ДНР, которые помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм под Курском.