 

Украинцы ударили по ТЦ в Донецке, когда там было больше 100 человек, и не давали тушить пожар

Украинцы обстреляли торговый центр "Галактика" в Донецке, где в этот момент находилось больше ста человек, в том числе родители с детьми. Известно о, минимум, одиннадцати пострадавших, двоих погибших, но жертв может быть больше, поскольку в горящем здании остались заблокированные люди. Пятнадцатилетний подросток в реанимации. Площадь пожара составила более 10 тыс. кв. метров, а ВСУ атаковали дронами спасателей, приехавших тушить пожар, и, кроме того, продолжали обстрел окрестностей, не давая подойти к горящему ТЦ. Повреждено также здание Центральной городской больницы №14.
Из-за ракетного удара украинцев в Курской области погибли два волонтёра из ДНР, которые помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм под Курском.
Ещё три мирных жителя ранены при обстреле белгородского Шебекина.
Украинцы обстреливают Крымский мост ракетами ATACMS, 12 ракет сбиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые и погибший в Белгородской области и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убиты мирные жители и ранены сотрудники МЧС
» Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской области убиты трое, в Донецке убит ребёнок
» Украинцы атакуют российские регионы, в Токмаке и Донецке есть погибшие мирные жители
» Украинцы обстреливают все приграничные российские области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Человек у серой стены

Человек у серой стены

Что кроме победы?

Что кроме победы?

Основные установки и ориентиры для России

Основные установки и ориентиры для России

Русская песня. Лагерная лирика.

Русская песня. Лагерная лирика.

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы американскими ракетами разрушили мост в Курской области

  • 18:28
  • 184

Украинцы ударили по ТЦ в Донецке, когда там было больше 100 человек, и не давали тушить пожар

  • 16:33
  • 204

Коллапс в Приморье после массового отключения света

  • 13:35
  • 239

В Петербурге сотрудница полиции незаконно зарегистрировала более 2000 мигрантов, в Иловле продолжает обсуждаться ситуация с цыганами

  • 13:26
  • 257

В администрации президента США идёт обсуждение поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности

  • 12:46
  • 217

Украинцы атакуют российские регионы, получены 523 заявки о людях, пропавших в русском приграничье после наступления ВСУ

  • 11:36
  • 233
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru