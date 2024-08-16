Украинцы атакуют российские регионы, получены 523 заявки о людях, пропавших в русском приграничье после наступления ВСУ

В Белгородской области украинцами атакованы
: Шебекино, Муром, Старый Хутор, Леоновка (повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника), Графовка
(полностью сгорели два автомобиля, повреждены жилые дома), Новая Таволжанка
(повреждён жилой дом, село без света). Также украинцы атаковали бригаду скорой помощи, ранены
два медика.
Получены уже 523 заявки
о людях, пропавших без вести после интервенции ВСУ в русское приграничье. Сведения об этих людях закрыты -- как сообщается, с целью недопущения влияния на их родственников.