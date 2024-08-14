 

Экономист на примере цен на топливо обрисовал черты монополистического капитализма в РФ

 

Цены на бензин в России продолжат повышаться под влиянием монополий на рынке, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, сейчас цены на топливо в РФ формируются не на основе спроса и предложения, а в результате погони нефтяных компаний за ростом прибыли. «Это в чистом виде монополистический капитализм», — подчеркнул Беляев, обвинив Федеральную антимонопольную службу в том, что ведомство предпринимает недостаточно мер для замедления роста цен. «ФАС практически ничего не делает, только по указанию сверху, когда ситуация выходит за всевозможные рамки. Вот тогда они включаются и что-то предпринимают», — отметил аналитик. Противостоять монополиям, которые повышают стоимость под любым предлогом, в России не может никто, сказал он. 

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