 

Новая "Лада Гранта" в Египте стоит вдвое дешевле, чем в РФ

 

В Египте цена на "Ладу Гранту" 2024 года выпуска оказалась в два раза ниже, чем в России. Как следует из данных египетского филиала ближневосточной площадки YallaMotor, на которой появилось объявление, стоимость нового автомобиля составляет 285-370 тысяч египетских фунтов (535-695 тысяч рублей). На официальном сайте "Автоваза" такую модель можно купить минимум за 699 тысяч рублей, однако у нее не будет подушек безопасности, тогда как в Египте авто продается с двумя подушками. Версия с двумя подушками безопасности в РФ обойдется минимум в один миллион рублей, что в два раза больше, чем в Египте, а более дорогая версия автомобиля для египтян идет с автоматической коробкой передач. 

Руководитель пресс-центра "Автоваза" Сергей Ильинский заявил, что компания не влияет на цены автомобилей в других странах, их устанавливают импортеры.


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