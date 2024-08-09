Идёт эвакуация из Суджи, Рыльского района, обстановка в других районах Курской области напряжённая

С 9 августа и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. В Судже неустойчивая мобильная связь, из города "потихоньку ведётся" эвакуация (по словам мэра Виталия Слащёва), к Судже почти невозможно подъехать из-за сильных обстрелов. В больницах находятся 55 мирных жителей, раненых в Курской области, 12 человек в тяжёлом состоянии.

Боевые действия ведутся в нескольких десятках километров от Курчатова, где расположена Курская АЭС. В городе напряжённая обстановка, после атаки беспилотников ВСУ отсутствует энергоснабжение. "Напряжённая, но контролируемая" ситуация в Льговском районе. Идёт добровольная эвакуация из Рыльского района.