 

Идёт эвакуация из Суджи, Рыльского района, обстановка в других районах Курской области напряжённая

 

С 9 августа и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. В Судже неустойчивая мобильная связь, из города "потихоньку ведётся" эвакуация (по словам мэра Виталия Слащёва), к Судже почти невозможно подъехать из-за сильных обстрелов. В больницах находятся 55 мирных жителей, раненых в Курской области, 12 человек в тяжёлом состоянии.

Боевые действия ведутся в нескольких десятках километров от Курчатова, где расположена Курская АЭС. В городе напряжённая обстановка, после атаки беспилотников ВСУ отсутствует энергоснабжение. "Напряжённая, но контролируемая" ситуация в Льговском районе. Идёт добровольная эвакуация из Рыльского района.

"Газпром" продолжает прокачивать газ через станцию "Суджа". 
США продолжают помогать Украине разведданными на фоне атаки на Курскую область. Помимо американского, украинцы используют германское вооружение в Курской области.
Член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин сообщил, что дополнительная мобилизация в РФ не нужна.
Военные ВСУ, вторгнувшиеся в Курскую область, возможно, получили доступ к камерам на дорогах региона и таким образом отслеживают перемещение российских войск. Военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный призвали отключать дорожные камеры и камеры на гражданских объектах, в том числе в частных домах.

 


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