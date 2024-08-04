 

Неофеодализм без хайтека?

Неофеодализм без хайтека может наступить в случае резкого падения уровня знаний в научно-технической сфере у населения какой - либо территории. Которое не будет компенсировано развитым искусственным интеллектом. Причиной этого может быть низкий изначальный уровень развития территории, а так же жесткие социальные конфликты, чья либо целенаправленная политика.
 
 
Если ранее такая территория была относительно развитой, то очень быстро может стать малонаселённой. Привычные к относительно комфортным условиям люди погибнут либо покинут её. Более всего пострадают города. Если территория и раньше была слаборазвитой, то основа ей населения может сохраниться, так как люди более привычны к тяготам. Основой жизни на такой территории может стать натуральное сельское хозяйство, использование даров природы. А также поставки какого - либо сырья в более развитые регионы, которые могут взять под контроль территории с «примитивным неофеодализмом».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Неофеодализм: войны и мир
»  Между народами. Часть 9. Цивилизации древних индейцев – наше будущее?
» Когда наступит неофеодализм.
» "Сдаст" ли Кремль Калининградскую область?
» Черкизовский рынок взорвали либо террористы, либо бандиты
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Что думают простые британцы об антимигрантских протестах и реакции власти на них

  • 15:16
  • 254

Обмен: какая сторона большом выигрыше? Может ли Россия в этих играх побеждать?

Разница между зарплатой московского учителя и учителя в Ивановской области составляет почти 100 000 рублей

  • 12:55
  • 317

Украинцы атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР

  • 12:39
  • 282

В Петербурге женщина написала возле церкви отсылку к Корану, призывающую к расправе над "многобожниками"

  • 18:40
  • 502

Один из субподрядчиков на олимпиаде показал жест, который можно истолковать как поддержку "белого превосходства", и лишился аккредитации

  • 14:30
  • 521
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru