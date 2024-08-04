Неофеодализм без хайтека может наступить в случае резкого падения уровня знаний в научно-технической сфере у населения какой - либо территории. Которое не будет компенсировано развитым искусственным интеллектом. Причиной этого может быть низкий изначальный уровень развития территории, а так же жесткие социальные конфликты, чья либо целенаправленная политика.

Если ранее такая территория была относительно развитой, то очень быстро может стать малонаселённой. Привычные к относительно комфортным условиям люди погибнут либо покинут её. Более всего пострадают города. Если территория и раньше была слаборазвитой, то основа ей населения может сохраниться, так как люди более привычны к тяготам. Основой жизни на такой территории может стать натуральное сельское хозяйство, использование даров природы. А также поставки какого - либо сырья в более развитые регионы, которые могут взять под контроль территории с «примитивным неофеодализмом».