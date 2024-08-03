Один из субподрядчиков на олимпиаде показал жест, который можно истолковать как поддержку "белого превосходства", и лишился аккредитации

Один из официальных сотрудников Олимпийских игр в Париже, чьё имя не называется, но которого опознали как субподрядчика Олимпийских телерадиовещательных служб, попал на камеру, когда его пальцы сложили жест "ОК", который при желании можно интерпретировать как жест "поддержки белого превосходства". Об этом организаторам донёс один из журналистов, и мужчину лишили аккредитации.

Комментаторы газеты "Дейли Мейл", сообщающей об этом событии, массово пишут, что жест невинный, и они сами его иногда делают.



