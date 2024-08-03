 

40 000 британских учителей ушли из государственных школ всего за год, для РФ характерна та же проблема

За один только учебный год 2022/23 из государственных британских школ ушли почти 40 000 учителей, в особенности часто - молодых женщин в возрасте от 30 до 40 лет (более 9 000 человек), которым не удалось совмещать работу в школе с семейной жизнью. 
 
В России также учителя, в особенности молодые, предпочитают не работать в школе, если могут этого избежать. Причинами становятся низкая заработная плата, большое количество отчётности и времени, которое педагогу приходится уделять родителям, желающим получать ответы на свои вопросы.
Результаты совместного мониторинга Общероссийского профсоюза образования и Минпросвещения РФ показывают, что с 2022 по 2023 год только в 62 субъектах РФ размеры ставок заработной платы по должности учителя увеличились. При этом размер ставки, который значительно ниже 10 тыс. рублей, сохраняется в 14 регионах. В 10 регионах размер ставки варьируется от 20 до 28 тыс. рублей. "Но это данные регионов, мы не уверены в том, что они туда не включают еще и оплату за нагрузку сверх нормы. Есть стабильно несколько регионов, которые по учителям даже в номинальном выражении не выполняют целевые показатели по уровню заработной платы. И причем, пускай там на доли процентов, но есть регионы, которые и более чем на 5 процентов не выполняют целевые показатели. Потому что у них ставки заработной платы настолько низкие, что даже с нагрузкой в полторы, а то и две ставки, не удается дотянуть до целевого показателя", - прокомментировала сложившееся положение заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. 
Говоря о молодых кадрах, Куприянова заметила, что в тех случаях, где есть возможность трудоустроиться выпускникам педагогических вузов на более оплачиваемый вид работы, там меньше молодежи идет работать в образовательные организации. За последние два учебных года доля учителей в возрасте 60 лет и старше увеличилась с 14,8% до 15,5% и была бы еще выше, если бы возрастные учителя не принимали решение об уходе из школы.
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