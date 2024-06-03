Геополитическая раскладка: лето - 2024

США сегодня вводят втрое больше санкций, чем любая другая страна. Американским санкциям втой или иной мере подвержены около трети стран мира. Однако в правительстве Соединенных Штатов растет тревога по поводу усиления ограничений, пишет Washington Post.





По сведениям издания, высокопоставленные чиновники администрации напрямую говорили президенту США Джо Байдену, что чрезмерное использование санкций обесценивает этот инструмент.





«Санкции стали почти рефлексивным оружием в постоянной экономической войне, и их чрезмерное использование признано на самых высоких уровнях правительства»,— говорится в статье. Её авторы пришли к выводу, что использование санкций активизировалось при последних четырех президентах США: Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме, Дональде Трампе и Джо Байдене.





Отмечается, что в Вашингтоне волна санкций породила многомиллиардную индустрию лоббистов, которые обогащают бывших чиновников США, нанятых зарубежными странами и олигархами для противодействия санкциям. Автократические режимы ограничения подтолкнули к торговле на черном рынке. Кроме того, противники США наращивают усилия по совместной работе, чтобы обойти финансовые санкции.





Два года санкций против России ухудшили долгосрочные экономические перспективы Москвы, но также породили «темный флот» судов, продающих нефть вне международных правил, одновременно сближая Кремль с Пекином, пишет WP. Ограничения не оказали видимого влияния на контроль над Крымом. При этом европейские лидеры «разозлились из-за штрафов, наложенных на их банки», говорится в статье.





«Несмотря на признание того, что объём санкций может быть чрезмерным, американские чиновники склонны считать каждое отдельное действие оправданным, что затрудняет прекращение этой тенденции»,— указали авторы материала.





В этом году США снова вводят санкции с рекордной скоростью. Попадание под американские санкции равносильно бессрочному запрету на участие в большей части мировой экономики. «Умные санкции должны были стать шведским столом с вариантами выбора, где вы подгоняете конкретную санкцию под правонарушение и уязвимость страны. Вместо этого политики пришли к шведскому столу и сказали: „Я собираюсь навалить всё себе на тарелку" »,— сказал специалист по санкциям в Университете Нотр - Дам Джордж Лопес.

«Это единственное, что находится между дипломатией и войной, и как таковое оно стало важнейшим инструментом внешней политики в арсенале США. И всё же, никто в правительстве не уверен, что вся эта стратегия работает»,— сказал экс-сотрудник министерства торговли США, завкафедрой международного бизнеса в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Билл Райнш.





Вот мои размышления на этот счёт:





1. Сущность Гегемона в мировой экспансии. Санкции лишь инструмент этой мировой экспансии. Всё происходящее с санкциями в отношении других стран - это не проблема этих стран, а проблема Гегемонии и её сохранения.

2. Следовательно, активизация санкций Гегемона это признак усиления его агонии.

3. Эта статья в Washington Post заказная и связана с предвыборной гонкой. Этой статьёй американскому обывателю хотят показать, что у Гегемона есть перспективы, но нужна лишь коррекция. Дескать, достаточно уменьшить санкции и перспективы развития США сразу улучшатся. Американскому обывателю хотят внушить, что есть сильная Америка, которая продолжает быть таковой, но почему-то "с дуру" занимается никчёмными и вредными санкциями. В действительности, нет сильной Америки без паразитической мировой экспансии, которая регулируется и управляется с помощью санкций, отказом и произволом Гегемона, в плане снятия с себя ответственности и обязательств перед международными субъектами.





Таким образом, санкции продолжатся и отказ от них приведёт к агонии и разрушению Гегемонии США. Мир уже понял, что на заманухи мировой экономики, заправляемой США, подсаживаться как ранее не стоит. Многие международные субьекты усилили деятельность направленную на свою самодостаточность. Доверяться Гегемону стало опасно и рисковано! Доверие к Гегемону упало.





Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В своем выступлении американский лидер объяснил причины выхода из президентской гонки, рассказал о своих ближайших планах и обещал продолжать противостоять России.





Вот главные, на мой взгляд, тезисы этого выступления Байдена. Привожу их со своим анализом и замечаниями:





1. В своём обращении Байден заявил, что заслуживал остаться на второй срок, однако он отказался от президентского кресла и своих амбиций якобы ради демократии. Глава государства объяснил выход из гонки решением передать эстафету молодому поколению.

Противоречивый тезис после долгосрочных упрямств и настойчивых реакций на его критику недееспособности. Ему не просто подсказали уйти, а поставили в условия, когда пришлось уйти. И лишь затем идёт объективная аналитика, которая была против него, но он её раньше серьёзно не воспринимал.





2. Глава государства отказался досрочно покидать свой пост. На этой должности Байден останется как минимум до января 2025 года.

За это время с США и с миром может произойти нечто актуальнее, чем сами выборы. Возможно, скрытыми кукловодами Байдена будет сотворено нечто такое, что новому избранному президенту США даже за 4 года не удастся исправить. Главное не сроки, главное действия. Оставшиеся полгода это своего рода временная "бесконечность" недееспособного Байдена - это серьёзное испытание для России и мира.





3. Байден призвал американцев голосовать за вице-президента США Камалу Харрис. Он назвал её жёсткой, опытной и способной. По словам президента, Харрис была для него «невероятным партнером». Харрис пока не актуальна. Это пока мёртвая пешка шахматно-политической игры. Она может быть "съедена".





4. В своей речи американский президент упомянул и Россию. Он обещал противостоять ей до конца своего срока и укреплять НАТО для поддержки Украины. За полгода Байден планирует сделать Североатлантический альянс более «мощным и крепким». Это общий и неинформативный тезис, который уже натёр мозоль в мозгах многих.





5. Отдельно он остановился и на Китае. Он считает, что Пекину не удастся превзойти США из-за его достижений. «Когда я вступил в должность, было принято думать, что Китай неизбежно обойдет и превзойдет Соединенные Штаты. Теперь это уже не так»,— сказал президент.

Время покажет так ли это. Тем более, Гегемон тревожится вероятности собственной агонии и поэтому активизирует своё влияние в Европе. Гегемон ослаб и это очевидно.





6. До своего ухода из Белого дома Байден будет добиваться прекращения операции в секторе Газа. Он заявил о желании вернуть всех заложников, которых удерживают радикалы ХАМАС и обеспечить мир на Ближнем Востоке. Это не актуальный и избитый тезис, который жуёт каждый второй эксперт по Ближнему Востоку.





7. Кроме того, оставшиеся месяцы Байден посвятит экономике США и защите прав граждан. Для этого он проведёт несколько важных внутренних реформ. Это пустой и дежурный тезис.





В целом, выступление Байдена не вызвало резонанса. Всё идёт также как если бы этого выступления не было. Главная ценность данного выступления, что Байден жив и активны его кукловоды.





Промежуточное политическое положение Байдена после ухода его от предвыборной гонки, связанное с его старческим нездоровьем, ограниченной дееспособностью и когнитивными нарушениями, может быть использовано американской властью в целях смягчения ответственности за предстоящие военно-агрессивные действия США в конфликте России и Украины, а также во всём мире.





Ответственность за предстоящую военную агрессию США в Европе до сих пор никто не хотел брать на себя. Теперь появилась возможность для этого. США могут натворить в мире нечто опасное, а потом спихнуть всю ответственность на недееспособность лидера, застрявшего в промежуточной фазе "безвластия" и "безвременья".





То есть, в США наступает мутное время.





Например, есть вероятность, что в этом безвременье будут выходить указы и установки Президента США без его выступлений, без его пресс-конференций. Более того, возможно, что Байден обо всём этом не будет знать. В это время американская власть, прикрытая недееспособностью Байдена, может пойти на серьезные авантюрные шаги против России. Она разрешит Украине бомбить российские территории иначать поставлять дальнобойные ракеты.





Будут говорить о том, что Байден пошёл на шаги, на которые не шёл. А вот теперь пошёл. И не важно какая причина. То ли, он из ума выжил, то ли, сам сознательно так решил. Всё это может произойти в состоянии агонической безысходности США. То есть, ключевых политических и экономических поражений США. Можно предположить, что тщеславный Байден и без недееспособности, может пожелать остаться таким образом в истории. Хотя Байден и так войдёт в историю как Президент США, который сделал всё, чтобы подорвать доверие мира к Гегемонии США.





Теперь о Турции, Китае, Японии и других.





Станет ли Турция хирургом вырезания искусственного новообразования Израиля на Ближнем Востоке?Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с угрозой вторжения в Израиль. В своем заявлении он сравнил возможное вторжение с военными операциями Турции в Карабахе и Ливии, подчеркнув, что Турция обладает необходимой силой для осуществления таких действий.





Эта угроза стала самой серьезной из всех, когда-либо исходивших от турецкого лидера в адрес Израиля. Хотя Иран традиционно считается основной угрозой безопасности Израиля, роль Турции, как значительной военной силы, усиливается под руководством Эрдогана.





В 2023 году Турция увеличила свой оборонный экспорт до 5,5 миллиардов долларов и теперь имеет второй по величине парк самолетов F-16 в мире. Турция обладает самой большой армией в Средиземноморском регионе с населением в 85 миллионов человек, что почти в девять раз больше, чем в Израиле. Страна приобрела боевой опыт в Сирии, Ливии и войне между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на внушительные численность и оборудование, турецкая армия уступает ЦАХАЛу по некоторым показателям, особенно после политических чисток, последовавших за неудачной попыткой государственного переворота в 2016 году, что подорвало профессионализм армии. Турция также активно развивает свой флот дронов и продолжает строительство собственного военно-морского флота, который, несмотря на его размер и технологии, пока не может соперничать с израильскими возможностями по дальности и точности ударов.





Отношения между Турцией и ключевыми членами НАТО, такими как США и Германия, остаются напряжёнными, особенно после покупки Турцией российской системы ПВО С-400. Это создаёт дополнительные препятствия для использования ресурсов НАТО в случае конфликта с Израилем.





Вот мои выводы и замечания по этому поводу:





1. Чисто логически понятно, что угрозы Эрдогана в адрес Израиля лишь раскрыли военные возможности Турции.

2. Необходимо признать, что членство стран в НАТО с каких-то пор уже не является единением стран НАТО. После начала СВО это единение постепенно начало сходить на нет. Конфликт между странами-членами НАТО в наиболее обостреной форме имеет место между Израилем и Турцией.

3. Американская искусственность политико-экономического рождения Израиля на Ближнем Востоке будет отторгаться сущностью и реальностью стран Ближнего Востока. Возможно, Турция может стать лидирующим хирургом в вырезании этого искусственного новообразования на Ближнем Востоке. Израиль как геополитический симулякр США будет индикатором покорения Гегемоном всего Ближнего Востока. У этого индикатора стрелка клонится к нулю. Гегемон, вероятнее всего будет отторгаться Ближним Востоком. И Турция сделает для этого всё нужное.





Японская традиция быть в союзе с лидерами мировой экспансии.





Американские и японские чиновники объявили о создании нового военного командования США в Японии. Это сделано «на фоне наращивания Китаем военной мощи», сообщает газета Wall Street Journal.

«США создадут новое военное командование в Японии», — сказано в публикации. Командование будет координировать военные операции с силами Японии, а также планировать совместные учения и участвовать в защите островов в случае военных конфликтов. Уточняется, что о данной инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара.

Как сообщает газета, этот шаг позволит США вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования, штаб-квартира которого находится на Гавайских островах, расположенных в более чем 5,6 тыс. км от страны.





Ранее сообщалось о том, что представитель американской армии начнет работать в минобороны Армении. Планируется, что благодаря этому сотрудничество между странами в оборонно-гражданской сфере и области безопасности станет глубже.





Вот мои размышления на этот счёт:





1. Когда-то лидером мировой экспансии была гитлеровская Германия и Япония была в союзе с ней. США жёстоко оценили этот союз. Сейчас лидером мировой экспансии являются США и Япония опять по традиции в союзе с новым лидером.

2. Амнезия Японии по поводу сбросов атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки парадоксальна! В чём этот парадокс: в прикормленности и сдобренности Японии или атомной фобией, наведенными США.

3. Нужно помнить, что США единственная страна в мире, которая применила атомную бомбу.





Китай - как страна усиления раздора России и США.





Анализ скрытых мотивов ведущих политиков США показал, что для США актуальнее конфликт с Китаем, а мне думается, что с Россией. Похоже на то, что США планируют угомонить Россию, чтобы она не мешалась в конфликте США и Китая. США заинтересованы, чтобы Россия не помогала Китаю. При этом говорить, что можно ожидать чудесных преображений, дескать США пойдут навстречу России, было бы нелепо. Более того, нужно помнить о том, что именно Китай помог устоять России в критический период санкций. Этого забывать нельзя и поэтому политические заигрывания России с США чреваты.





Можно рассматривать вариант сценария, согласно которому будет смягчение американской позиции в отношении России, но при определённых условиях. А условие — это присоединиться к антикитайской политике. Говоря конкретно, это перемирие по нынешней линии фронта, нейтральность Украины, но Америка продолжает помогать её обороноспособности. Это мирный план по Трампу-Вэнсу.





При этом нужно помнить, что на дворе эпоха постмодернизма со своими извращениями всех сущностей в различных общественных институтах, в том числе в институтах политики (см. Р. Р. Гарифуллин, «Основы постмодернистской психологии», 2015). Поэтому непредсказуемость зашкаливает. Верить заявлениям политиков, в частности, кандидатов в президенты США, наивно.





Россия должна надеяться не на договорённости, а на свои конкретные военно-политические и экономические успехи. Во всяком случае доля этого должна значительно возрасти.





За всем этим наблюдает Билл Гейтс. Он тестирует мир на управление глобальными информационно-технологическими катастрофами?





Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По информации Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности Crowd Strike.

Глобальный технический сбой в системах компании Microsoft привел к перебоям в работе транспорта по всему миру. В частности, из-за сбоя в ОС Windows приостановили полеты крупнейшие американские авиакомпании – American Airlines, United Airlines и Delta и др. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила в соцсети X (бывший Twitter) о «проблемах с билетами, регистрацией на рейсы и бронированием». Ряд аэропортов в Испании, Великобритании и Германии сообщили о задержках авиарейсов. Задержки с регистрацией на рейсы и получением багажа наблюдались в аэропортах Берлина, Мельбурна и Сиднея. О проблемах сообщали также аэропорты «Схипхол» в Амстердаме и «Гатвик» в Лондоне. С техническим сбоем также столкнулись железнодорожные перевозчики Великобритании.





Вот мои размышления и замечания на этот счёт:





1. Это мир уже проходил, но только с вирусами. Затем был глобальный вирус - ковид. Сначала Гегемон тестирует эффективность метода деструктивного влияния, а потом глобализирует этот метод.

2. У Гегемона обострились проблемы. Поэтому тесты на эффективность глобального влияния на мир будут теперь частыми. Это замаскированная форма санкций. Для полублефовой маскировки пострадали и американские авиакомпании.

При этом нужно помнить, что глобальному ковиду, который возник в тандеме Гейтса с ВОЗом, ещё не дана оценка со стороны международного трибунала (см. Р. Р. Гарифуллин: «Психология манипуляции вокруг коронавируса»). Точно также и этим сбоям тоже никакая оценка со стороны международного трибунала не будет дана, поэтому Гегемон будет традиционно борзеть.

3. Теперь, вероятнее всего, Билл Гейтс тестирует мир на управление глобальными информационно-технологическими катастрофами. Гегемон будет усиливать свои глобальные инструменты влияния на мир. Сначала Гегемон подсаживает мир на удобные технологические заманухи, а потом отключает их в глобальном масштабе. Эти тесты, внедряемые под видом обновлений, замаскированы под случайные сбои. Они пока имеют упреждающе-воспитательный характер. Затем они по-видимому перейдут в глобальный формат.

4. Очевидно, что международные субъекты должны иметь самодостаточные независимые от Гегемона системы информационных технологий. Китай глубоко понимает это и поэтому является лидером в самодостаточном формировании информационно-технологической безопасности и независимости от Гегемона.





Недавно Владимир Зеленский сделал заявление о приглашении России на второй "мирный саммит" из-за каких-то проблем. Неужели, Украина планирует умерить свои амбиции? Почему Зеленский хочет действовать быстро? Неужели, причина в страхе смены власти в США? Или проблема с ВСУ, которые испытывают нехватку вооружений на фронте и находятся в плохом положении?





Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем. Так, президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России —ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны. Зеленский отверг предложение, назвав его "ультиматумом".





Вот мои замечания на этот счёт:





1. Необходимо признать, что в эпоху постмодернизма со своими извращениями, сущность договорённостей извратилась настолько, что договорённости являются лишь этапами и механизмами манипуляций между международными субьектами. Отношения России и Украины, а также России и Запада с Гегемоном в придачу, на этот счёт самые рискованные. Тем более, эти политические аферы уже были в 2022 году. Уверен, что Россия всё эти потуги договоренностей будет воспринимать объективно.





2. Необходимо однозначно и объективно убедиться в истинных мотивах выступлений Зеленского. Убедиться в истинных причинах появления его внезапной внешнеполитической пластичности в отношении России. Анализ показывает, что инициатива этих высказываний Зеленского инициирована Гегемоном.



