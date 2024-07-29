9 вагонов с людьми перевернулись в Волгоградской области из-за иностранного специалиста на путях

Пассажирский поезд №491 сообщением Казань - Адлер сошёл с рельс в Волгоградской области из-за столкновения на скорости 65 км/ч с "Камазом", выехавшим на пути на запрещающий сигнал светофора и при отличной видимости. Девять вагонов перевернулись
, в больницу Котельникова госпитализированы 55 человек
, из них не менее 15 - дети. Всего сообщается о 140 пострадавших. В тяжёлом состоянии одна пассажирка поезда и водитель "Камаза", он введён в искусственную кому
. Водитель - 43-летний Асламбек Усматов; сообщается
, что у него на 350 тыс. рублей штрафов за нарушения ПДД и иностранные водительские права.