 

9 вагонов с людьми перевернулись в Волгоградской области из-за иностранного специалиста на путях

Пассажирский поезд №491 сообщением Казань - Адлер сошёл с рельс в Волгоградской области из-за столкновения на скорости 65 км/ч с "Камазом", выехавшим на пути на запрещающий сигнал светофора и при отличной видимости. Девять вагонов перевернулись, в больницу Котельникова госпитализированы 55 человек, из них не менее 15 - дети. Всего сообщается о 140 пострадавших. В тяжёлом состоянии одна пассажирка поезда и водитель "Камаза", он введён в искусственную кому. Водитель - 43-летний Асламбек Усматов; сообщается, что у него на 350 тыс. рублей штрафов за нарушения ПДД и иностранные водительские права. 
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