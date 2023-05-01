В Ленобласти подорвана ЛЭП, в Брянской области взорвана железная дорога, сошёл с рельс поезд

В Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на первое мая была подорвана
опора ЛЭП, вторая опора тоже была заминирована и разминирована только к утру.
В Брянской области была подорвана железная дорога, что привело к сходу с рельс поезда, перевозившего топливо и строительные материалы. На видео
-- горящий тепловоз, сошедший с рельсов. За ним под откос пошли ещё семь вагонов. Житель города Унеча Брянской области рассказал
, что слышал два взрыва.
В результате украинского обстрела Михайловки в Запорожской области убита
мирная жительница, повреждено здание школы и жилые дома. Ещё одна мирная жительница ранена
при обстрелах ДНР.