 

В Ленобласти подорвана ЛЭП, в Брянской области взорвана железная дорога, сошёл с рельс поезд

В Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на первое мая была подорвана опора ЛЭП, вторая опора тоже была заминирована и разминирована только к утру.
В Брянской области была подорвана железная дорога, что привело к сходу с рельс поезда, перевозившего топливо и строительные материалы. На видео -- горящий тепловоз, сошедший с рельсов. За ним под откос пошли ещё семь вагонов. Житель города Унеча Брянской области рассказал, что слышал два взрыва. 
 
В результате украинского обстрела Михайловки в Запорожской области убита мирная жительница, повреждено здание школы и жилые дома. Ещё одна мирная жительница ранена при обстрелах ДНР. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Четыре мирных жителя погибли при украинском обстреле Брянской области
» Обстреляны Курская и Запорожская области, в ДНР погибла мирная жительница
» Украинцы обстреливают Донецк, Белгородскую и Брянскую области, погиб подполковник юстиции
» Обстрелян погранпукт в Брянской области, есть жертвы
» В Амурской области сошел с рельсов пассажирский поезд
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Новости из параллельной вселенной

Новости из параллельной вселенной

«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 4 778
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Ленобласти подорвана ЛЭП, в Брянской области взорвана железная дорога, сошёл с рельс поезд

  • 15:38
  • 42

Больше 20% британских детей начинают учёбу в школе с лишним весом, а к 11 годам их почти 40%

  • 15:19
  • 670

Четыре мирных жителя погибли при украинском обстреле Брянской области

  • 07:24
  • 1 190

Два мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой

  • 22:47
  • 650

Поляки вломились в школу при российском посольстве и велели покинуть помещение

  • 18:41
  • 945

Из-за украинских обстрелов обесточены сёла в Белгородской и Курской областях и Новая Каховка

  • 18:13
  • 730
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru